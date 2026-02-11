Bonnie Blues Zucht-Event: Ungeschützter Sex mit 400 Männern

OnlyFans-Star Bonnie Blue (26) hat ihr umstrittenes "Zucht-Event" tatsächlich durchgezogen – und dabei nach eigenen Angaben einen neuen Rekord aufgestellt: Am Samstag, dem 7. Februar, hatte das Model in einem Luxus-Anwesen, dem Lord-Davenport-Anwesen bei London, mit rund 400 Männern ungeschützten Sex. Der Termin war ursprünglich für den 17. Januar angesetzt, wurde dann aber kurzfristig verschoben. Nun strömten Hunderte Fans in das Anwesen, standen laut Mitteilung teils bis zu sieben Stunden in der Schlange und bekamen zur Überbrückung der Wartezeit sogar Snacks und Getränke gereicht. Die Aktion war als Weltrekord-Event angekündigt und sollte für die Teilnehmer mehr sein als nur eine Porno-Show.

Die Veranstaltung stieß nicht nur auf großes mediales Interesse, sondern auch auf erhebliche Kritik und Diskussionen. Bonnie teilte laut Us Weekly mit, dass sie auf einer "Zucht-Mission" sei und bewusst ungeschützten Verkehr suchte, um sich ihren Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Schon im Vorfeld der Aktion betonte sie, dass sie von ihrer Fruchtbarkeitsreise schwer gezeichnet sei. Nach eigenen Angaben habe sie in einer früheren Beziehung jahrelang versucht, Kinder zu bekommen, was jedoch nicht auf natürlichem Wege möglich gewesen sei. Unterstützung erhielt sie durch das hohe Engagement zahlreicher Teilnehmer, die laut Bonnie motiviert waren, "das stärkste Erbgut" an sie weiterzugeben. Laut Pressemitteilung lag der bisherige Rekord für ungeschützten Sex in Serie bei 65 Männern, aufgestellt 2004 von Ariana Jollee.

Das Konzept hinter ungewöhnlichen Rekordaktionen ist für Bonnie keineswegs neu. Bereits in der Vergangenheit hatte sie durch extreme Vorhaben auf sich aufmerksam gemacht, etwa als sie im Jahr 2025 angeblich mit mehr als tausend Männern binnen zwölf Stunden geschlafen haben soll. Allerdings wurde diese Leistung mittlerweile von einer anderen OnlyFans-Darstellerin übertroffen. Bonnie selbst, die sich mit ihren öffentlichen Projekten bewusst ins Rampenlicht stellt, hat in Interviews beteuert, dass hinter ihren Aktionen sowohl persönliche Ziele als auch das Bedürfnis stehen, Tabus zu brechen.

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

Getty Images Tia Billinger, bekannt als "Bonnie Blue", bei ihrer Ankunft im Einwanderungsamt Ngurah Rai in Jimbaran, Bali