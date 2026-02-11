Umut enttäuscht mangelnder Dschungel-Support seiner Freunde

Umut Tekins (28) Dschungelcamp-Abenteuer nahm recht früh ein Ende. Neben der Enttäuschung darüber liegt ihm auch die fehlende Unterstützung von Freunden oder anderen Reality-TV-Stars quer im Magen. "Ich bin ehrlich: Nicht viele haben es getan. Da bin ich auch wirklich von einigen enttäuscht", verrät der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer in einem Instagram-Video. Er ergänzt traurig: "Von einigen, die gesagt haben, sie werden mich supporten, die mich aber nicht supportet haben – von denen bin ich sehr enttäuscht." Namen nennt der Influencer keine.

Er habe aktuell keinen genauen Überblick darüber, wer ihm die Daumen drückte und wer nicht: "Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich würde auch durch meine Liste gehen und bin selbst neugierig, wer mich überhaupt supportet hat." Umut wirft seinen Bekannten sogar vor, dass er es wegen ihres mangelnden Einsatzes nicht weit gebracht habe im Dschungel: "Ich habe mir die Votingergebnisse angeschaut. Hätten von den Leuten, die ich kenne, die mich kennen, die mich supportet, dann hätte ich das prozentual geschafft, auf jeden Fall die ersten Runden auch zu überstehen. Das ist sehr traurig." Er zieht ein eiskaltes Fazit: "Da weiß ich, woran ich bin, wo ich bin, wo ich stehe, wie auch immer was, und ich brauche mit den Leuten nichts mehr zu tun haben."

Direkt nach seinem überraschenden Aus hatte Umut kaum Worte für das, was im Camp geschehen war. "Also, mir geht es nicht ganz super", gab der Ex von Emma Fernlund (25) im Beisein von Promiflash zu und erklärte, dass ihn der plötzliche Rauswurf regelrecht aus der Bahn geworfen habe. Die Schlafverbote und der knappe Proviant zehrten zusätzlich an seinen Kräften. "Das war schon sehr, sehr hart", erinnerte Umut zurück und wirkte sichtlich betroffen.

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026