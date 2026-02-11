Jessica Alba überraschte Familie mit Auftritt bei Super Bowl

Jessica Alba (44) hat ihre Familie und Fans ganz schön überrascht, als sie völlig unerwartet in der Halbzeitshow des Super Bowl auftauchte. Gemeinsam mit Karol G (34), Cardi B (33), Pedro Pascal (50) und weiteren prominenten Gesichtern tanzte die Schauspielerin auf der Bühne des Sets "La Casita" von Bad Bunny (31). Ihre 17-jährige Tochter Honor konnte ihren Augen kaum trauen, als sie ihre Mutter auf dem Bildschirm entdeckte. Humorvoll schrieb sie in den Kommentaren von Jessicas Instagram-Post: "Der Fakt, dass du das geheim gehalten hast und dann einfach auf der Bühne auftauchst, haut mich um." Die Reaktion ihrer Tochter konterte Jessica mit einem Lach-Emoji.

Für Jessica war der Auftritt in der 13-minütigen Performance des puerto-ricanischen Superstars mehr als nur eine Ehre. In ihrer Instagram-Botschaft beschrieb sie die Show als einen bedeutenden Moment, der die Vielfalt und die Kultur Amerikas zelebriere. "Benito 'Bad Bunny' erzählt Geschichten aus seiner Kultur und seinem Leben und hat uns alle an einem der größten Tage vereint", schwärmte die Schauspielerin. Clips hinter den Kulissen und von der Bühne ergänzten ihren emotionalen Post, der großen Anklang bei ihren Followern fand. Währenddessen dürfte auch ihre Tanzperformance mit Cardi B und Karol G für einige Lacher und Freude gesorgt haben.

Für Jessica, die mexikanische Wurzeln hat, dürfte die Teilnahme an diesem kulturellen Feiertag eine besondere Bedeutung haben. Sie sprach in der Vergangenheit offen darüber, wie schwer es für sie als Latina war, in Hollywood Fuß zu fassen. Mit ihrer authentischen Art und ihrer Vergangenheit als Teil einer der erfolgreichsten Halbzeitshows aller Zeiten reiht sich Jessica in eine Liste bedeutender Gaststars, darunter auch Pedro Pascal, der schon oft seine Unterstützung für kulturelle Vielfalt betonte. Ihre Performance wird zweifellos noch lange in Erinnerung bleiben, nicht zuletzt wegen ihrer humorvollen Tochter Honor, die schon bald ihren eigenen Weg an der Yale University beginnen wird.

Imago Ankunft zur Halbzeitshow beim Super Bowl LX in Santa Clara: Jessica Alba

Getty Images Karol G, Cardi B und Jessica Alba bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi's Stadium in Santa Clara

Getty Images Bad Bunny tritt in der Apple Music Halftime Show beim Super Bowl LX im Levi’s Stadium auf, Februar 2026