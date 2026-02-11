Rebecca Ferguson packt aus: Ein Co-Star schrie sie am Set an

Rebecca (42) Ferguson hat in einem Interview mit Harper's Bazaar United Kingdom weitere Details zu einer erschütternden Erfahrung preisgegeben, die sie am Set einer ihrer Filme gemacht hat. Ein Schauspielkollege, dessen Namen sie nicht nennt, habe sie regelrecht angeschrien und bloßgestellt, was dazu führte, dass die gebürtige Schwedin weinend den Dreh verließ. "Dieser Mensch sagte vor der gesamten Crew zu mir: 'Du nennst dich Schauspielerin? Damit muss ich arbeiten?'", erinnert sich Rebecca, die damals keine Möglichkeit sah, sich gegen den Schauspielkollegen zur Wehr zu setzen. "Es war so beängstigend", offenbarte sie.

Heute sieht Rebecca die Dinge anders. Sie betonte im Interview, dass dieses Erlebnis ihr geholfen habe, ihre Stimme zu finden und künftig klarere Grenzen zu setzen. "Damals wusste ich nicht, wie ich hätte sagen sollen: 'Hey, kann ich Sie mal privat sprechen?'", räumte sie ein. Sie verriet außerdem, dass auch andere Kollegen ähnliche Erfahrungen mit diesem Schauspieler gemacht hätten. Trotz allem empfindet es Rebecca nicht als richtig, die Person öffentlich zu benennen. Im Gespräch thematisierte sie zudem ihre ambivalente Beziehung zum Ruhm. Sie beschrieb die Balance zwischen dem Egotrip, im Rampenlicht zu stehen, und stillem Arbeiten abseits der Paparazzi. "Mit den Jahren bin ich dankbarer geworden", so die Schauspielerin.

Derzeit widmet sich Rebecca einem neuen Projekt: Im kommenden Netflix-Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" steht sie unter anderem mit Cillian Murphy (49) und Tim Roth (64) vor der Kamera. Ihre Vorbereitung auf die Rolle sorgt dabei für schmunzelnde Momente: "Es gab absolut keine Chance, dass ich den Akzent von Birmingham hinbekomme. Ich würde den Film ruinieren", scherzte sie. Rebecca, die seit ihrem Durchbruch mit Filmen wie Mission: Impossible und Dune zu einer Hollywood-Größe aufstieg, ist stolz, Teil dieses neuen Projekts zu sein. "Die Charaktere sind so roh und belastet. Genau das finde ich spannend", erklärte die Schauspielerin.

Getty Images Rebecca Ferguson, Schauspielerin

Netflix Rebecca Ferguson, "A House of Dynamite"

Getty Images Rebecca Ferguson, Schauspielerin

