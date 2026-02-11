Lisa Marie Akkaya und Furkan wünschen Xavis (†) Untersuchung

Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (25) haben zwei Tage nach dem plötzlichen Tod ihres wenige Monate alten Sohnes Xavi erneut bewegende Worte im Netz geteilt. In der Nacht meldete sich Lisa bei Instagram und schilderte, wie sie und Furkan seit dem tragischen Vorfall kaum zur Ruhe kommen. "Kleines Update: Wir befinden uns immer noch im Schockzustand und kriegen auch mit Medikamenten kein Auge zu", schrieb die Influencerin auf der Plattform. Das Paar, das seine Followerschaft seit den ersten Stunden der Tragödie mitnimmt, macht deutlich, dass es trotz der überwältigenden Trauer Antworten auf die drängendsten Fragen sucht.

Um Klarheit zu finden, haben Lisa und der Realitystar eine Untersuchung für ihren verstorbenen Sohn veranlasst. "Unser kleiner Engel wird diese Woche noch untersucht und somit festgestellt, wieso, warum, wann und weshalb er von uns gehen musste! Diese Klarheit müssen wir einfach bekommen, weil es uns zerreißt!", erklärt Lisa in ihrer Story. Gleichzeitig richtet sie sich an die Community, die seit Tagen Anteil nimmt: "An alle danke für die Nachrichten und bitte hört nicht auf damit, auch nicht damit, für unseren kleinen Xavi zu beten und an ihn zu denken, er hat das Beste verdient!! Er war ein glückliches, lachendes Baby", schreibt sie weiter. Die Botschaften der Anteilnahme erreichen die beiden demnach rund um die Uhr.

In den vergangenen Tagen hatten Lisa und Furkan offen gemacht, wie unbegreiflich sich der Verlust für sie anfühlt und wie abrupt ihr Alltag zum Stillstand kam. Freunde, Kolleginnen und Follower senden seither Kondolenzzeilen, Herzen und Erinnerungsfotos an Xavi, die das Paar in seinen Stories sammelt. Lisa betonte wiederholt, wie sehr ihr die Nähe von Furkan und die rückhaltlose Unterstützung aus ihrem Umfeld helfen, die schweren Stunden zu bewältigen. Zwischen all den Nachrichten teilen die beiden auch kleine, private Momente – wie Erinnerungen an Xavis Lachen –, die zeigen, wie viel Wärme und Liebe sie mit ihrem Sohn verband.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und sein Sohn Xavi

