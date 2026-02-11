Gesundheitliche Gründe: Demi Lovato verschiebt Tour-Termine

Demi Lovato (33) verschiebt den Start ihrer "It’s Not That Deep"-Tour und streicht gleich mehrere Stopps, um die eigene Gesundheit zu schützen. Die Sängerin gab am 10. Februar via Instagram bekannt, dass die geplanten Shows in Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas und Denver nicht stattfinden werden. Orlando rückt um drei Tage nach hinten und wird jetzt zum Auftakt der Konzertreise. Demi erklärte, sie habe beim Vorbereiten gemerkt, dass der ursprüngliche Plan zu viel gewesen sei und sie mehr Pausen brauche, um jede Show in Bestform zu spielen. Die Künstlerin wendet sich direkt an ihre Fans und verspricht: Sie komme zurück auf die Bühne – nur mit einem realistischeren Zeitplan.

Für bereits gekaufte Tickets kündigte Demi klare Lösungen an: Wer über Ticketmaster oder AXS gekauft hat, erhält automatische Erstattungen. Käufer über Drittanbieter sollen sich direkt an die jeweiligen Plattformen wenden. In ihren Instagram Stories schrieb Demi: "Um meine Gesundheit zu schützen und sicherzustellen, dass ich euch bei jeder Show alles geben kann, brauche ich mehr Zeit zum Ausruhen und Proben." Auch der neue Terminplan ist darauf ausgelegt, längere Erholungsphasen zwischen den Auftritten einzubauen. Dass die Entscheidung viele "Lovatics" trifft, ist der Musikerin bewusst, schließlich wäre es ihre erste Tour seit 2022 gewesen. "Ich bin so aufgeregt auf diese Tour und darauf, so viele von euch singen zu sehen. Danke für eure Unterstützung. Ich liebe euch und kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen", schrieb sie weiter.

Musikalisch markiert "It’s Not That Deep" eine Rückkehr zu "Popvato" und damit einen deutlichen Schwenk weg vom raueren Sound des Vorgängers "Holy Fvck". Gegenüber Paper Magazine erklärte Demi, dieser Neustart spiegele ihr aktuelles Lebensgefühl wider: leichter, heller, ohne den Drang nach großen Schmerz-Balladen. Ein wichtiger Anker im Hintergrund ist Ehemann Jutes, den Demi im Mai 2025 geheiratet hat. Die Beziehung begann freundschaftlich und wurde dann zur Liebesgeschichte, die Demi 2024 gegenüber People so beschrieb: "Ich habe mein ganzes Leben auf ihn gewartet. Es ist sehr erdend, einen Partner zu haben, der so unterstützend, so liebevoll, so fürsorglich ist." Dieses private Fundament begleitet nun auch die Tour – mit mehr Achtsamkeit, mehr Pausen und einem Sound, der genau dazu passt.

Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in Los Angeles, 30. Oktober 2025

Getty Images Demi Lovato zu Gast in den SiriusXM Studios in New York, September 2025

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jutes, März 2025