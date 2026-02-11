Harry Styles im Versace-Dschungelkleid: KI-Foto geht viral

Harry Styles (32) sorgt wieder einmal für Gesprächsstoff – diesmal allerdings mit einem Look, den er so nie getragen hat. Kurz nach seinem Auftritt bei den Grammys vergangenen Sonntag in Los Angeles tauchten in den sozialen Netzwerken jetzt KI-generierte Fotos auf, die den Sänger im legendären Versace-Dschungelkleid zeigen, das einst durch Jennifer Lopez (56) Weltruhm erlangte. Die Bilder zeigen den 32-Jährigen angeblich auf dem Grammys-Teppich in dem tief ausgeschnittenen, grünen Kleid, das sonst mit der Modegeschichte der 2000er Jahre verbunden wird. In Wahrheit war Harry bei der Show, um den Grammy für das "Album des Jahres" zu überreichen – und kam ganz anders gekleidet.

Tatsächlich hatte der Musiker den roten Teppich an dem Abend ausgelassen und erschien später auf der Bühne in einem lässigen Dior-Look: glitzernder silberner Blazer mit schwarzen Revers, offener Schnitt, der seine Brust zeigte, dazu Jeans und mintgrüne Schuhe. Während das Netz gerade diese echte Outfit-Wahl feierte, nahmen die KI-Fotos in dem ikonischen Versace-Kleid Fahrt auf und verbreiteten sich rasant. So sehr, dass sogar Donatella Versace (70) höchstpersönlich reagierte. Wie Pop Base auf X zeigte, kommentierte die Designerin einen Post zu den Fake-Bildern mit: "Genehmigt". Das Kleid, das im Frühjahr 2000 zunächst an Amber Valletta (52) auf dem Laufsteg in Mailand zu sehen war und bei den Grammys desselben Jahres durch Jennifer Modegeschichte schrieb, erlebt damit ein unerwartetes digitales Comeback.

Für Harry ist das Spiel mit Mode und Rollenbildern nichts Neues. Der Brite ist seit Jahren dafür bekannt, mit Gendergrenzen zu experimentieren und immer wieder überraschende Looks zu präsentieren. Während sich die Fans jetzt an den KI-Fantasien im Dschungelkleid erfreuen, arbeitet der Musiker längst an seinem nächsten Kapitel: Mit seinem kommenden Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." und der "Together, Together"-Residency tourt er ab Mai durch Metropolen wie Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney. In New York verbringt Harry mit gleich 30 Shows am Stück einen großen Teil des Jahres im Madison Square Garden – und wird dort wohl erneut beweisen, wie sehr seine Fans nicht nur seine Musik, sondern auch seine modische Abenteuerlust verfolgen.

Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

Getty Images Jennifer Lopez und Donatella Versace auf der Mailand Fashion Week 2019

Getty Images Harry Styles, Februar 2023