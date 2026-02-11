Öffentliche Fremdgeh-Beichte: Biathlon-Star bereut Zeitpunkt

Sturla Holm Laegreid (28) sorgte nach seinem Olympia-Bronze in Antholz für einen Moment, der den Sport in den Hintergrund rückte: Direkt nach dem Einzel über 20 Kilometer sprach der Norweger vor laufender Kamera über einen Seitensprung – und bereut nun den Zeitpunkt seiner Beichte. Der 28-Jährige erklärte noch am selben Abend, er sei "ein bisschen in meiner eigenen Welt" gewesen. Er hatte die pikanten Details unmittelbar nach dem Rennen im Gespräch mit dem norwegischen Rundfunk NRK öffentlich gemacht, während Teamkollegen und Fans noch feierten. Die Offenheit kam ohne Vorwarnung, das Thema schlug sofort hohe Wellen und überstrahlte sogar den Olympiasieg seines Landsmanns Johan-Olav Botn.

Neben der Unterstützung einiger Fans musste sich Sturla jedoch auch scharfer Kritik stellen. So äußerte Biathlon-Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö, dass der Zeitpunkt und der Ort des Geständnisses völlig unpassend gewesen seien. "Er hat falsch gehandelt", sagte Bö gegenüber dem norwegischen Sender NRK, betonte jedoch auch, dass Sturlas Gefühle offen und ehrlich gewesen seien. Der Skistar selbst erklärte später, dass er sich seines unbedachten Handelns bewusst sei und den Moment bereue, in dem er seine emotionale Situation mit der Öffentlichkeit geteilt habe. Gleichzeitig hofft er auf eine zweite Chance bei seiner Ex-Partnerin.

In den letzten Monaten stand Sturla sportlich im Fokus, nachdem er zuvor bereits den Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte. Abseits der Strecken ist der sympathische Norweger für seine emotionalen Ausbrüche bekannt, was ihm nicht nur Sympathisanten, sondern auch Kritiker einbringt. Über seine Partnerin, die er nun zurückgewinnen möchte, sprach Sturla mit großer Bewunderung und beschrieb sie als seine große Liebe. Wie diese auf seine Bemühungen reagiert, bleibt abzuwarten, doch er machte klar, dass er es nicht bereue, die Affäre gestanden zu haben – nur der Zeitpunkt war für ihn, so im Nachhinein, alles andere als ideal.

Imago Sturla Holm Laegreid zeigt seine Bronzemedaille nach dem 20-km-Biathlon bei den Winterspielen in Anterselva 2026

Getty Images Sturla Holm Laegreid spricht nach Bronze im 20-km-Einzel bei den Winterspielen in Antholz-Anterselva zur Presse

Imago Sturla Holm Laegreid nach dem 20-km-Biathlon bei den Winterspielen in Anterselva, Milano Cortina 2026