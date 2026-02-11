Erste Worte: Die Dschungelstars sind zurück in Deutschland

Kurz nach Sonnenaufgang landen die Dschungelcamper in Frankfurt. Noch bevor die Anzeigetafeln in den Tagesbetrieb wechseln, füllt sich das Terminal mit Fans, Schildern, Handys und Autogrammkarten. Um 6.47 Uhr setzt die Maschine auf – dann geht alles ganz schnell: Unter Blitzlicht treten Gil Ofarim (43), Hubert Fella (58) und Hardy Krüger jr. (57) durch die Türen, begleitet von ihrem Team. "Punkt 12"-Moderatorin Sabrina Ilski berichtet live vor Ort, während die Menge jubelt. Im Mittelpunkt steht Dschungelkönig Gil Ofarim, der geduldig Selfies macht und für viele strahlende Gesichter sorgt.

Hubert hingegen kann sein Glück kaum fassen. Nach rund 24 Stunden Rückreise steht der Drittplatzierte vor den Kameras, lacht, wischt sich die Augen und sagt zu RTL: "Ich fühle mich total schön, endlich wieder zu Hause zu sein, ich bin so happy." Er erzählt von 900 WhatsApp-Nachrichten mit lieben Worten und Gratulationen, setzt erneut an, doch dann stockt die Stimme – Freudentränen. "Irgendwann bin ich die Heulsuse von Deutschland", scherzt er, während nebenan die Fans weiter applaudieren. Gil zeigt sich derweil knapp und geerdet, als RTL-Reporter Jens Prewo ihn abpasst: "Ich habe jetzt noch gar nichts. Ich weiß nur, ich bin einmal um die Welt geflogen und ich muss auf Toilette und ich hole meinen Koffer", sagt der frisch gekürte König und grinst.

Abseits des Trubels ist die Erleichterung deutlich spürbar: Endlich wieder zu Hause! Vor allem Hubert zeigt Herz, klopft Fans dankbar auf die Schultern, umarmt bekannte Gesichter und winkt immer wieder in die Handykameras. Auch Gil bleibt trotz des riesigen Hypes ganz bodenständig. Er findet ein paar kurze Worte, schenkt geduldig Lächeln und überlässt das Rampenlicht zwischendurch seinen Mitstreitern. Während "Punkt 12"-Moderatorin Sabrina Ilski das Geschehen für die Zuschauer einordnet, schnappen sich die Rückkehrer ihre Koffer, nehmen Geschenke entgegen und tauschen müde, aber glückliche Blicke aus. Das Abenteuer ist vorbei – jetzt startet wieder der Alltag.

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

Anzeige Anzeige

RTL Sabrina Ilski, Moderatorin