Blairs Rückkehr: "Gossip Girl"-Autorin schreibt Fortsetzung

Nach mehr als zwei Jahrzehnten meldet sich die Gossip Girl-Schöpferin Cecily von Ziegesar mit einer Bombe zurück: Die legendäre Blair Waldorf bekommt endlich ihr eigenes Buch! Der neue Roman mit dem schlichten Titel "Blair" soll im Sommer 2027 erscheinen. Deadline berichtet, dass Blair als ehemalige NYC-Socialite in ihren Vierzigern nach New York zurückkehrt, um "ihren Weg zurück an die Spitze der Upper East Side-Nahrungskette zu erkämpfen". Die Handlungsdetails werden noch streng unter Verschluss gehalten, doch bereits jetzt sorgt die Ankündigung für Aufregung bei Millionen Fans weltweit. Was macht Blair heute? Ist sie immer noch die fashion-besessene Diva, die wir alle kennen und lieben?

Während die Buchfans in Ekstase verfallen, bleibt die TV-Blair zurückhaltend. Leighton Meester (39), die sechs Jahre lang die ikonische Rolle verkörperte, äußerte sich bereits 2022 zu einer möglichen Rückkehr: "Ich fühle mich wirklich gut dabei, einen Schritt zurückzutreten und es den Kindern, der jungen, neuen Generation zu überlassen, sie machen das so großartig", sagte sie bei Fox 5 New York über das Reboot der Serie. Doch sie ließ die Tür einen Spalt offen: "Das ist alles, was ich vorerst dazu sage, weißt du. Man sagt niemals nie." Die Schauspielerin hatte allerdings auch kritische Töne über ihre Zeit bei "Gossip Girl" angeschlagen und verraten: "So sehr ich auch die Menschen geliebt habe, mit denen ich gearbeitet habe, ich bin bereit, weiterzugehen. Ich möchte niemals einen Blair-ähnlichen Charakter in einem Film spielen". Die Arbeitsumstände waren damals alles andere als glamourös: 16 Stunden täglich, fünf Tage die Woche über sechs Jahre hinweg. "Ich glaube, man kommt irgendwie in eine Komfortzone, wenn man so lange in einer Serie mitspielt und sich von der Figur nicht mehr angeregt fühlt", hatte sie bereits kurz nach dem Ende von "Gossip Girl" im Interview mit Elle verkündet.

Spannend für Fans: Die Buch-Blair unterschied sich schon früher von der TV-Blair. Während Blair im Fernsehen mit Chuck Bass (Ed Westwick, 38) endete, war sie in den Romanen vor allem mit Nate Archibald (Chace Crawford, 40) verbandelt. Die Figur selbst steht seit jeher für Perfektionismus, Loyalität im kleinen Kreis und rücksichtslosen Ehrgeiz, der stets in Couture verpackt war. "Gossip Girl" prägte eine ganze Generation mit Stirnbändern, Statement-Sprüchen und einem sehr speziellen Blick auf Freundschaften unter Druck. Ob "Blair" an diese Dynamik anknüpft oder neue Seiten der Upper-East-Side-Ikone zeigt, bleibt bis zur Veröffentlichung geheim – die Rückkehr nach Manhattan verspricht aber schon jetzt das Wiedersehen mit einer alten Bekannten, die weiß, wie man ein Comeback inszeniert.

Giovanni Rufino/ActionPress Leighton Meester und Blake Lively in "Gossip Girl"

Getty Images Leighton Meester bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026

Getty Images Die "Gossip Girl"-Crew 2007