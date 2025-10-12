Laut Rebecca Ferguson ist Tom Cruise ein großes Kind

Rebecca Ferguson (39) hat nun über ihren Kollegen Tom Cruise (63) gesprochen, mit dem sie in der Mission: Impossible-Reihe zusammengearbeitet hat. In einem Interview mit The Times bezeichnete sie den Schauspieler als "ein Kind im Körper eines Mannes" und stellte klar, dass sie dies durchaus positiv meine. Sie sprach über die teils chaotischen Dreharbeiten, bei denen oft Drehbücher fehlten oder Stunts kurzfristig gestrichen wurden. Tom selbst sei dabei trotz seines Engagements nicht immer pünktlich gewesen. Rebecca schilderte eine typische Szene am Set: "Tom fragt: 'Worauf warten wir?' und ich antworte: 'Auf dich!' Dann lacht er und sagt: 'Tut mir leid.'"

Die Schauspielerin verkörperte in den Filmen Ilsa Faust, deren Geschichte jedoch 2023 in "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" endete. Rebecca zeigte Verständnis für diese Entscheidung und erklärte, dass ihre Figur dramaturgisch auserzählt sei. Nach ihrem Abschied von der beliebten Reihe beschäftigte sich die Schauspielerin mit neuen Projekten, unter anderem mit der Peaky Blinders-Filmadaption "The Immortal Man" mit Drehbuchautor Steven Knight (66).

Steven schrieb auch das Drehbuch für den kommenden James Bond-Film. Rebecca verriet, dass sie ihm gern vorgeschlagen hätte, ihr eine Rolle zu verschaffen, wenn sie früher von diesem Projekt gewusst hätte. "Wir hatten noch keine weibliche Bond-Bösewichtin", betonte sie. Generell äußerte sie Kritik daran, dass Frauenrollen in der Bond-Reihe oft zu kurz kämen, zeigte sich jedoch optimistisch, was Stevens Fähigkeiten als Drehbuchautor anbelangt. "Er hat großartige weibliche Rollen geschrieben", sagte sie und verwies auf seine Arbeit an dem Biopic "Maria" über die Operndiva Maria Callas mit Angelina Jolie (50) in der Hauptrolle.

Collage: Instagram / rebeccaferguson__, Getty Images Collage: Rebecca Ferguson und Tom Cruise

Getty Images Steven Knight beim London Film Festival 2024

Getty Images Rebecca Ferguson, Sängerin