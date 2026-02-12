Mordverdacht: Ex-NFL-Star Darron Lee kann Todesstrafe drohen

Darron Lee (31) steht unter schwerem Mordverdacht: Der frühere Football-Profi und einstige Erstrunden-Pick der New York Jets musste sich am Mittwoch in einem Gerichtssaal in Tennessee den Behörden stellen, nachdem er bereits am Freitag festgenommen worden war. Dem 31-Jährigen wird laut TMZ vorgeworfen, seine Freundin Gabriella Carvalho Perpetuo in einem Haus im US-Bundesstaat Tennessee getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord ersten Grades und Manipulation von Beweismitteln zur Last und hat vor Gericht deutlich gemacht, dass sie in diesem Fall die Todesstrafe anstreben will. Darron sitzt weiter in Untersuchungshaft und soll am 9. März erneut vor dem Richter erscheinen.

Im Gericht wurden nun erschütternde Details des mutmaßlichen Tatorts bekannt. Laut Staatsanwaltschaft fanden Ermittler "Blut in jedem Raum", sogar in einem Auto in der Garage. Darron selbst soll den Notruf gewählt und angegeben haben, Gabriella sei im Badezimmer gestürzt und leide an Narkolepsie. Die Beamten zweifelten diese Darstellung allerdings an. Ermittler Brian Lockhart vom Hamilton County Sheriff's Office schilderte, wie sich Blutspuren über die Treppe, das Geländer, Wände und Böden zogen, während das Haus in einem chaotischen Zustand gewesen sei. Eine Autopsie ergab demnach schwere Kopfverletzungen, einen gebrochenen Nacken, Blutergüsse am ganzen Körper, Bissspuren an Schulter und Oberschenkel, Stichwunden an den Beinen sowie Verletzungen im Gesicht. Als Todesursache wurde stumpfe Gewalt festgestellt. Staatsanwältin Coty Wamp argumentierte daher, Darron stelle ein erhebliches Risiko dar und müsse ohne Kaution in Haft bleiben – der Richter folgte dieser Einschätzung.

Der Fall erschütterte viele Football-Fans in den USA, denn der Verdächtige galt einst als riesiges Talent auf dem Platz. Nach einer erfolgreichen College-Zeit bei The Ohio State University hatte Darron seinen Durchbruch 2016, als er überraschend früh von den New York Jets im NFL-Draft ausgewählt wurde. Nach drei Jahren bei den Jets wechselte der Linebacker zunächst zu den Kansas City Chiefs, spielte danach noch in Buffalo und Las Vegas, bevor seine Karriere ein abruptes Ende fand. Bereits in der Vergangenheit war der Ex-NFL-Star ins Visier der Justiz geraten. Im Jahr 2023 akzeptierte Darron in Ohio eine Schuldvereinbarung wegen häuslicher Gewalt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Ereignisse der Tatnacht in Tennessee an einem abgelegenen Ort etwa zweieinhalb Stunden von Nashville entfernt abspielten.

Anzeige Anzeige

Imago Darron Lee spricht mit Reportern, Virginia am 14. August 2018

Anzeige Anzeige

Imago Darron Lee nach dem Spiel der New York Jets, 10. September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Darron Lee, Juli 2016