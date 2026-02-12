Prinzessin Kates Ski-Look begeistert bei Winterspielen 2026

Während in Milano Cortina die Winterspiele toben und Royals wie Prinzessin Anne (75) sowie Albert von Monaco Flagge zeigen, sorgt eine ganz andere Erinnerung für Gesprächsstoff: Prinzessin Kate (44), damals noch die Freundin von Prinz William (43), setzte bereits 2008 in Klosters, Schweiz, Maßstäbe in Sachen Ski-Chic. An Williams Seite meisterte sie den Schlepplift wie ein Profi und stahl mit einem Look im Schwarz-Weiß-Kontrast allen die Show. Schwarze Skihose, eine knackig weiße Jacke mit Kunstfellsaum und dazu diese Wraparound-Sonnenbrille mit metallischem Akzent – fertig war die royale Vorlage, die heute wieder überall auf den Pisten gesehen wird.

Modeexpertin Sian Clarke von Styled by Sian schwärmt, der Kontrast sei "auffällig, ohne laut zu sein" und bleibe zeitlos. Sie rät, wie Kate auf kombinierbare Basics zu setzen: Schwarz und Weiß datieren nie, wirken mühelos und lenken nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich. Ein Farbtupfer verleiht Persönlichkeit – etwa ein roter Helm oder Handschuhe. Wer noch weiter gehen will, könne ein cooles Print-Teil integrieren, solange eine weitere Komponente des Outfits eine Farbe daraus aufgreift, "damit alles harmonisch zusammenfindet". Genau so machte es die Prinzessin später selbst: Beim Familientrip in die französischen Alpen 2016 kombinierte sie den eisweißen Mantel von 2008 mit knallroten Skihosen und schwarzer Beanie. Und bei einem Termin am Holmenkollen in Norwegen setzte sie auf eine rote Kjus-Jacke zur weißen Mütze: sportlich, klar, königlich.

Abseits der Pistenstile pflegt das Paar die gemeinsame Leidenschaft für den Schnee seit Jahren. Wenn es der Kalender erlaubt, tauschen William und Kate den Palast gern gegen Höhenluft, bevorzugen ausgesuchte Orte mit gut präparierten Hängen und unaufgeregter Atmosphäre. Wer sie dort trifft, beschreibt sie als zugewandt und entspannt – eine Handschrift, die sich auch im Look zeigt: funktional, aber fein abgestimmt, mit kleinen Farbakzenten statt großem Auftritt. Kates Faible, liebgewonnene Teile neu zu kombinieren, passt zu ihrem Bild als Familienmensch, der Vertrautes bewahrt und trotzdem frische Noten setzt – auf der Piste genauso wie im Alltag.

John Stillwell / AFP / Getty Images Herzogin Kate und Prinz William 2016 in den Ski-Ferien

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William in der National Curling Academy in Stirling

Getty Images Prinz William und Kate 2018