Lewis Hamilton äußert sich erstmals zu Gerüchten um Kim K

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sorgen seit ihrem gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl in Santa Clara für mächtig Gesprächsstoff. Die Reality-Ikone und der siebenfache Weltmeister saßen dicht beieinander auf der Tribüne, wechselten Blicke und wirkten spürbar vertraut. Zuvor waren beide in den Cotswolds im Estelle Manor gesehen worden, später folgte ein Abstecher nach Paris. Jetzt, beim Formel-1-Test in Bahrain, wurde Lewis direkt auf die Gerüchte angesprochen. Gefragt, ob ihm die Gesellschaft mehr Spaß gemacht habe als das Spiel, bremste der Ferrari-Pilot die Neugier – und machte unmissverständlich klar, wie er mit Fragen zu seinem Privatleben umgeht.

Sky-Sports-Reporter Ted Kravitz schilderte die Szene aus der Presserunde so: "Er wurde gefragt: 'Hast du deine Begleitung mehr genossen als den Super Bowl?' Und er sagte: 'Das ist mein Privatleben, darüber spreche ich nicht'", erklärte der TV-Mann. Auf dem Asphalt lieferte Lewis derweil solide Testkilometer ab, während die Gerüchteküche im Netz weiterkochte. Zusätzlichen Zündstoff lieferte ein viraler Clip vom Super Bowl: Die Lippenleserin Nicola Hickling sagte der Daily Mail, Lewis habe zu Kim gesagt: "Nein, ich stelle meiner Mutter nicht einfach irgendein Mädchen vor. Ihr werdet euch ja irgendwann kennenlernen, und sie freut sich schon sehr darauf, dich zu sehen." Laut Nicola wirkte Kim dabei kurz verlegen und zog die Hand vors Gesicht.

Abseits der Kameras verbindet die beiden seit Jahren eine entspannte Bekanntschaft, die zuletzt häufiger zu gemeinsamen Reisen führte. In London, Kalifornien und Paris kreuzten sich ihre Wege – mal beruflich, mal privat. Kim, die vierfache Mutter, hält ihr engstes Umfeld traditionell nahe bei sich, während der Formel-1-Star seinen Kalender streng strukturiert und klare Grenzen zwischen Job und Privatleben zieht. Aus dem Umfeld der Unternehmerin heißt es oft, dass Familie und Verlässlichkeit für sie an erster Stelle stehen. Bei öffentlichen Events zeigt sich Kim gerne loyal an der Seite der Menschen, die ihr wichtig sind – und Lewis sucht abseits des Fahrerlagers Ruhe, Routinen und seltene, aber bewusste Momente ohne Blitzlicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in Paris am 21. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star