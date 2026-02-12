Offiziell: Anna-Carina Woitschack bestätigt ihre Trennung

Anna-Carina Woitschack (33) hat via Instagram-Story bestätigt, dass sie nicht mehr vergeben ist. In einer Story mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund erklärte die Sängerin, die in wenigen Wochen bei Let's Dance antreten soll, dass sie seit einiger Zeit Single ist. Der Post kam, wie sie betont, nicht aus freien Stücken, sondern wegen zahlreicher Medienanfragen zu ihrem Beziehungsstatus. Ihren Ex-Partner nennt Anna-Carina dabei nicht beim Namen, und auch wann genau die Trennung stattfand, lässt sie offen. Die Künstlerin macht aber klar, dass sie das Thema künftig aus der Öffentlichkeit heraushalten will.

"Aufgrund der aktuellen Medienanfragen zu meinem Beziehungsstatus möchte ich mitteilen, dass ich seit einiger Zeit Single bin", schrieb Anna-Carina in der Story und fügte an: "Genau so möchte ich auch die Trennung privat halten." Zudem bat sie darum, "von weiteren Anfragen zu diesem Thema abzusehen". Mit Blick auf ihren bevorstehenden Einsatz bei "Let's Dance" liefert die Schlagersängerin keine weiteren Details, weder zum Zeitpunkt noch zu den Gründen des Beziehungsendes. Bekannt ist jedoch: Seit 2022 war sie mit Daniel, einem Österreicher, liiert, gemeinsame Auftritte blieben bewusst rar. Zum zweiten Jahrestag im November 2024 hatte sie ihm öffentlich auf Instagram gedankt: "Wir sind durch dick und dünn gegangen ... Bist immer für mich da und stehst zu 100 Prozent hinter mir und meinen Entscheidungen", hieß es damals.

Privat hielt sich die Musikerin mit Einblicken meist zurück und zeigte nur ausgewählte Momente, in denen Nähe und Loyalität im Vordergrund standen. Wer Anna-Carina folgt, kennt ihren Hang zu klaren, direkten Botschaften an die Community und zu kurzen Status-Updates zwischen Studio, Bühne und Probenraum. Freunde beschreiben die Sängerin als jemanden, der Ruhe in hektische Phasen bringt und der Heimatverbundenheit genauso schätzt wie die Energie eines Live-Publikums. Ihre Instagram-Statements sind häufig nüchtern formuliert, aber persönlich adressiert – eine Linie, die sie auch jetzt beibehält: Privates bleibt privat, und der Fokus liegt auf Musik und dem anstehenden Tanzprojekt.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und ihr Partner Daniel, Juni 2025

Imago Sängerin Anna-Carina Woitschack im Düsseldorfer Schlagercafé, November 2025

