Zayn Malik gibt Tochter Khai 500 Dollar von der Zahnfee

Was bekommt man, wenn ein Popstar die Rolle der Zahnfee übernimmt? Offenbar eine ziemlich üppige Summe unter dem Kopfkissen. Zayn Malik (33) hat in der neuesten Folge des "Call Her Daddy"-Podcasts mit Moderatorin Alex Cooper (31) einen Einblick in seinen Alltag als Vater gegeben – und dabei für ungläubiges Staunen gesorgt. Als seine fünfjährige Tochter Khai zum ersten Mal einen Milchzahn verlor, legte der Sänger satte 500 Dollar (etwa 421 Euro) unter ihr Kissen. Für Mama Gigi Hadid (30) eindeutig zu viel. "Ihre Mutter hat mir dafür die Leviten gelesen. Aber am Ende des Tages arbeite ich verdammt hart und sollte meinem Kind geben können, was ich ihr geben möchte", stellte Zayn klar. Für die Zukunft hat die Zahnfee allerdings kräftig abgespeckt: "Sie bekommt jetzt 5 Dollar (4 Euro). Die Zahnfee ist pleite, ich gebe ihr nichts mehr", scherzte er. Den ersten Zahn will er übrigens einrahmen lassen.

Zayn wuchs in einfachen Verhältnissen auf und weiß genau, wie es sich anfühlt, als Kind nicht viel zu haben. Genau deshalb bedeutet es ihm so viel, seiner Tochter heute jeden Wunsch erfüllen zu können. "Als ich aufgewachsen bin, hatte ich Glück, wenn ich überhaupt etwas für meine Zähne bekommen habe", so der Sänger. Er finde nicht, dass er sich für Geschenke an seine Kleine rechtfertigen müsse. Gleichzeitig sei sich der Sänger bewusst, dass Khais Realität eine ganz andere ist als die der meisten Kinder. "Ihr Vater ist ein Popstar, ihre Mutter ein Model – und bestimmte Dinge in ihrem Leben spiegeln vielleicht nicht das wider, was andere Menschen unter Normalität verstehen", sagte er nachdenklich. Es ist ein Balanceakt, den Zayn offenbar sehr ernst nimmt: seiner Tochter alles ermöglichen, was er selbst nie hatte, ohne dabei den Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren. Dass Khai mittlerweile davon träumt, K-Pop-Star zu werden und begeistert BLACKPINK-Konzerte besucht, zeigt zumindest, dass sie trotz des privilegierten Umfelds ganz normale kindliche Begeisterung entwickelt.

Abseits der Zahnfee-Geschichte klang im Podcast auch durch, wie sehr Zayn und Gigi als Eltern an einem Strang ziehen. Sie koordinieren ihre Termine langfristig, unterstützen sich und geben einander Rückhalt, wie Gigi es im Modemagazin Vogue beschrieben hatte. Persönlich betonte Zayn zuletzt immer wieder seinen Respekt für Gigi und die gemeinsame Vergangenheit. Allerdings gestand er auch, nie richtig "verliebt" in das Model, das mittlerweile mit Bradley Cooper (51) liiert ist, gewesen zu sein. Bei Khai zeigt sich sein weicher Kern: Er hebt Erinnerungen auf, macht Meilensteine besonders und unterstützt seinen Schatz in ihren Träumen. Unter Freunden und Familie gilt er privat als zurückhaltend, aber engagiert, wenn es um Khai geht – kleine Rituale, große Gesten und viel Zeit fernab von Blitzlicht und Bühne.

Instagram / zayn Zayn Malik im August 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

Instagram / gigihadid Gigi und Tochter Khai im Februar 2025