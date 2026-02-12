Ab Juli im Stream: James Van der Beek drehte letzte TV-Show

Nach der traurigen Nachricht vom Tod des Schauspielers James Van der Beek (†48) gibt es für seine Fans ein wenig Trost: Der Dawson's Creek-Star kehrt noch ein letztes Mal auf die Bildschirme zurück. Im Sommer startet bei Prime Video die neue Serie "Elle", ein Prequel zur Kultkomödie "Natürlich blond". Ab 1. Juli 2026 ist die Show weltweit im Stream zu sehen. Gedreht wurden James' Szenen laut der Daily Mail bereits im Mai 2025 in den Vereinigten Staaten. Produziert wird die Serie von Reese Witherspoon (49), die einst selbst mit der Rolle als Elle Woods große Erfolge feierte. James ist in der Highschool-Geschichte als Dean Wilson zu sehen, einem ehrgeizigen Bürgermeisterkandidaten und Schulbezirksleiter.

Inhaltlich erzählt "Elle" die Vorgeschichte der pinkliebenden Jurastudentin aus "Natürlich blond": Der Fokus liegt auf den Teenagerjahren von Elle Woods, ihren Erlebnissen an der Highschool und den prägenden Momenten, die sie zu der Figur formen, die Kinozuschauer auf der ganzen Welt kennen. Lexi Minetree übernimmt dabei die ikonische Rolle, während neben James unter anderem auch Tom Everett Scott, bekannt aus Der Sommer, als ich schön wurde, und June Diane Raphael zum Cast gehören. Bereits im Mai 2025 hatte James seinen Part als Dean Wilson öffentlich gemacht und schrieb damals auf Instagram: "So, das ist aufregend… Ich gehe für eine Weile wieder arbeiten. Ich bin super aufgeregt, zu diesem großartigen Cast in so einem witzigen Projekt zu stoßen." Laut Branchenberichten war da schon klar, dass Prime Video so viel Vertrauen in das Format hat, dass die Serie bereits vor Start um eine zweite Staffel verlängert wurde.

James hatte im November 2024 seine Darmkrebsdiagnose öffentlich gemacht und war in den vergangenen zwei Jahren immer wieder offen mit seiner Erkrankung umgegangen. Dennoch hielt der Schauspieler an dem Projekt fest und stand trotz laufender Behandlung im Frühjahr 2025 vor der Kamera. James lebte zuletzt mit seiner Frau Kimberly und den sechs gemeinsamen Kindern auf einer Ranch bei Austin in Texas. Auf Social Media zeigten die beiden dort immer wieder intime Familienmomente, etwa Geburtstagsgrüße an die Kinder oder Schnappschüsse vom Landleben. Nach seinem Tod am Mittwoch (11. Februar) bekundeten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen ihre Anteilnahme im Netz, darunter auch Jennifer Garner (53) und Sarah Michelle Gellar (48), die mit ihren Likes und Kommentaren die Trauer um den beliebten Serienstar teilten.

Getty Images James Van Der Beek beim Sundance Film Festival im Januar 2020

Collage: Getty Images, Instagram / leximinetree Collage: Reese Witherspoon gibt die Rolle der Elle Woods an Lexi Minetree weiter

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022