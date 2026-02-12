Todesursache: Daran starb Furkan und Lisa Akkayas Sohn Xavi

Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (25) durchleben derzeit die wohl dunkelsten Tage ihres Lebens. Am Montag meldeten sie sich mit der tragischen Nachricht bei ihren Fans, dass ihr Sohn Xavi überraschend verstorben ist. Der kleine Junge wurde nur wenige Monate alt. Nach einer Obduktion steht nun fest, woran der zweite Sprössling des Influencer-Paares verstarb. "Der Grund für seinen Tod war der plötzliche Kindstod", gibt Furkan, auch Akka genannt, nun auf Instagram preis.

Auch wenn die Feststellung der Todesursache Lisa und Akka den Schmerz ihres Verlustes nicht nehmen kann, versuchen sie trotzdem, das Positive darin zu sehen: "Wir sind froh, dass er keine Schmerzen hatte und im Schlaf von uns gegangen ist." In seinem Statement erzählt Akka zudem, dass er und Lisa den kleinen Xavi nach der vollendeten Obduktion noch einmal sehen durften. "Ich habe ihn einkleiden dürfen und mich so von ihm verabschiedet, auch wenn es mir schwerfiel, aber es hat sich gut angefühlt. Lisa hat Xavi dann einen Brief hingelegt und sich mit einem Gespräch von ihm verabschiedet", schildert er. So hätten beide auf ihre eigene Art versucht, Xavi vor der Beerdigung noch einmal Liebe mitzugeben.

Seit dem tragischen Vorfall am vergangenen Montag ist die Welt für Lisa und Akka nicht mehr dieselbe. Auf ihren Accounts in den sozialen Medien teilen die trauernden Eltern immer wieder Details von dem, was sich zugetragen hat. "Jeder trauert anders und wir raffen noch nicht mal, was da wirklich passiert ist. Es sind Phasen, in denen man komplett zusammenbricht", schrieb Lisa am Dienstag in einem langen Statement und erinnerte sich an die schrecklichen Szenen des Vortags: "Akka hat unser lebloses Kind versucht, wiederzubeleben, während ich das ganze Zimmer vollgekotzt habe." Nun wollen die beiden eine Therapie starten, um ihre schwere Trauer bewältigen zu können.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya