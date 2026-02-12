Kaiserschnitt: Daniel Lotts Frau hat Blut im Fruchtwasser

Schock am frühen Morgen bei Reality-TV-Star Daniel Lott und seiner Frau Eva: Die Geburt steht plötzlich an – und das deutlich früher als geplant. In den frühen Morgenstunden meldet sich Eva aus der Klinik bei Daniel, weil Blut im Fruchtwasser entdeckt wird, wie der Influencer seinen Followern auf Instagram schildert. Das folgende CTG verläuft nicht optimal, die Ärzte entscheiden sich für eine schnelle Verlegung in den Kreißsaal. Während seine Frau dort weiter überwacht wird, schnappt sich der werdende Vater zu Hause Tochter Mavie und macht sich auf den Weg nach Ulm. Gegen 8:30 Uhr trifft er im Krankenhaus ein – dort steht bereits fest: In nur einer Stunde soll der Kaiserschnitt stattfinden.

Auf Social Media beschreibt Daniel den dramatischen Morgen als eine Achterbahnfahrt: "Wahnsinn, wie schnell sich alles ändern kann und es zur Geburt kommen kann", betont der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer, der seit Wochen zwischen Familienalltag und Klinik pendelt. Noch gestern hatte das Paar seinen Fans hoffnungsvoll berichtet, dass sie kurz davor stehen, Schwangerschaftswoche 28 zu erreichen und die Situation im Krankenhaus stabil wirkte. Nun muss wegen des Bluts im Fruchtwasser und der Auffälligkeiten im CTG jedoch schneller gehandelt werden als gedacht. Es bleibt abzuwarten, wann sich das Paar mit einem Update meldet.

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Daniel und Eva offen darüber gesprochen, dass ein Kaiserschnitt wahrscheinlich sein würde – allerdings hofften beide, dass sie noch Zeit gewinnen könnten. "In ein paar Tagen, Wochen oder Monaten werde ich unseren Sohn höchstwahrscheinlich per Kaiserschnitt gebären", hatte die Influencerin noch vor rund zwei Wochen ihren Followern auf Instagram offenbart. Für sie bedeutete die Ungewissheit eine große Belastung: "Es macht mir Angst. Ich habe Angst vor dem Kontrollverlust, der Ungewissheit, der Zukunft."

