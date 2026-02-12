168.000 Euro: So besonders ist Halle Berrys Verlobungsring

Halle Berry (59) hat in Los Angeles ihren Verlobungsring erstmals ganz groß in Szene gesetzt – und der sorgt für offene Münder. Bei einem live gestreamten Screening und Q&A zu "Crime 101" im The Grove zeigte die Oscar-Preisträgerin am Montagabend das auffällige Schmuckstück, das ihr Partner Van Hunt (55) ihr gesteckt hat. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, lächelte die Schauspielerin, winkte ins Publikum und ließ den Ring bewusst im Blitzlicht funkeln. Nur wenige Tage zuvor hatte Halle in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" die Verlobung offiziell bestätigt. "Ich habe nicht nein gesagt. Wir haben nur noch kein Datum", stellte sie klar. Auf die Frage, ob sie zugesagt habe, sagte sie dann lachend: "Aber natürlich werde ich ihn heiraten! Er hat mir ein kleines Ringlein angesteckt."

Wie besonders das "Ringlein" wirklich ist, erklärt Schmuckexperte Nilesh Rakholia vom Juwelier Abelini der Daily Mail: "Halles Verlobungsring ist ein mutiges, sehr individuelles Stück, das sich vom klassischen Solitär löst und auf starke Geometrie und skulpturales Design setzt." Nach seiner Einschätzung handelt es sich um einen markanten, quadratischen oder rechteckigen Diamant-Cluster mit einem mittig gefassten Stein, umrahmt von mehreren kleineren Diamanten. Der Experte taxiert den Ring auf umgerechnet etwa 16.000 Euro – je nach Qualität der Steine, der aufwendigen Sonderanfertigung und der voraussichtlichen Größe des Mittelsteins zwischen 2 und 3 Karat. "Der Wert steckt nicht nur in den Diamanten, sondern im Design", betont Rakholia. Besonders begehrt sei aktuell die warme Optik von Gelbgold. Der Ring verkörpere Halles "trendsetzenden Stil" und spiegele einen Trend zu "vintage-inspirierten" Modellen wider – ähnlich wie der Klunker, der Taylor Swifts (36) Finger ziere. "Aus meiner Sicht ist dies ein Schmuckstück, das Kunstfertigkeit, Luxus und emotionale Bedeutung in Einklang bringt, und genau das sollte ein Verlobungsring leisten", so Rakholia.

Halle und Musiker Van Hunt wurden im April 2020 während der Pandemie über seinen Bruder vorgestellt, zu Beginn tauschten sie nur Nachrichten und Telefonate aus, erst Monate später folgte das erste Treffen. Die Schauspielerin spricht offen darüber, ihr Privatleben bewusster zu schützen, nachdem frühere Beziehungen stark im Rampenlicht standen. "Es war immer: 'Arme Halle – wieder kein Glück in der Liebe'. Ich bin jetzt in der besten Beziehung meines Lebens", sagte sie jüngst dem Portal The Cut. Wenn sie nicht mit Van unterwegs ist, arbeitet die Lancôme-Botschafterin an vielen Projekten, darunter "Crime 101", der am 13. Februar in den US-Kinos startet. Privat teilt sie seltene Einblicke mit ihren zwei Kindern, betont aber, wie wichtig ihr ein ruhiger Familienalltag ist – und dass dieser funkelnde Ring vor allem eines ausdrücken soll: Persönlichkeit vor Konvention.

Getty Images Teilnehmerin der SiriusXM Front Row Series zu "Crime 101" im SiriusXM Studio in New York City

Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

