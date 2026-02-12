Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Lifestyle
Musik
Blackpink
30. Jubiläum: Blackpinks Jisoo wird Pokémon-Botschafterin

30. Jubiläum: Blackpinks Jisoo wird Pokémon-Botschafterin

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min

Kim Jisoo (31), Mitglied der weltweit gefeierten K-Pop-Gruppe Blackpink, ist das neue Gesicht der globalen Jubiläumskampagne zum 30-jährigen Bestehen von Pokémon. Die Sängerin und Schauspielerin präsentierte auf Instagram erste Eindrücke aus der Kampagne "What’s Your Favorite?", darunter Fotos von sich im Evoli-inspirierten Look mit einer flauschigen Mütze. "Mein flauschiger Begleiter und Abenteuerpartner – mein Lieblingspokémon ist Evoli. Welches ist eures?", schrieb Jisoo dazu. Für die Kampagne trägt sie außerdem einen Pokéball, posiert mit Plüschfiguren und zeigt sich mit Pokémon-Schlüsselanhängern.

Neben der Werbekampagne ist auch eine exklusive Merch-Kollektion geplant, die gemeinsam mit Jisoo entwickelt wurde und ganz im Zeichen ihres Lieblingspokémons Evoli steht. Erste Aufmerksamkeit erregte auch ein Super-Bowl-Spot, in dem die Künstlerin den ikonischen Pokéball in die Kamera wirft. Jisoo verrät, dass sie sich besonders über die Zusammenarbeit freut: "Evoli ist mein Lieblingspokémon wegen seiner grenzenlosen Entwicklungsmöglichkeiten. Ich sehe viele Gemeinsamkeiten zwischen ihm und mir." Dies mache das Projekt für sie umso bedeutungsvoller.

Abseits ihrer Aktivitäten als Pokémon-Botschafterin bleibt Jisoo ebenso vor der Kamera aktiv: Ab dem 6. März wird sie in der Netflix-Serie "Boyfriend On Demand" zu sehen sein, einer romantischen Komödie, in der sie als Webtoon-Produzentin Mirae die Hauptrolle übernimmt. Außerdem steht für ihre Band Blackpink der lang ersehnte Release ihres dritten Mini-Albums "DEADLINE" am 27. Februar bevor. Es ist die erste Veröffentlichung in Vollbesetzung seit mehr als drei Jahren und wird von Fans weltweit mit Spannung erwartet.

Kim Jisoo als Pokemon Botschafterin 2026
Instagram / sooyaaa__
Kim Jisoo als Pokemon Botschafterin 2026
Kim Jisoo als Pokemon Botschafterin 2026
Instagram / sooyaaa__
Kim Jisoo als Pokemon Botschafterin 2026
Blackpink, K-Pop-Girlgroup
Getty Images
Blackpink, K-Pop-Girlgroup
Wie findet ihr Jisoos Evoli-Look in der Jubiläumskampagne?
In diesem Artikel