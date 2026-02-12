30. Jubiläum: Blackpinks Jisoo wird Pokémon-Botschafterin

Kim Jisoo (31), Mitglied der weltweit gefeierten K-Pop-Gruppe Blackpink, ist das neue Gesicht der globalen Jubiläumskampagne zum 30-jährigen Bestehen von Pokémon. Die Sängerin und Schauspielerin präsentierte auf Instagram erste Eindrücke aus der Kampagne "What’s Your Favorite?", darunter Fotos von sich im Evoli-inspirierten Look mit einer flauschigen Mütze. "Mein flauschiger Begleiter und Abenteuerpartner – mein Lieblingspokémon ist Evoli. Welches ist eures?", schrieb Jisoo dazu. Für die Kampagne trägt sie außerdem einen Pokéball, posiert mit Plüschfiguren und zeigt sich mit Pokémon-Schlüsselanhängern.

Neben der Werbekampagne ist auch eine exklusive Merch-Kollektion geplant, die gemeinsam mit Jisoo entwickelt wurde und ganz im Zeichen ihres Lieblingspokémons Evoli steht. Erste Aufmerksamkeit erregte auch ein Super-Bowl-Spot, in dem die Künstlerin den ikonischen Pokéball in die Kamera wirft. Jisoo verrät, dass sie sich besonders über die Zusammenarbeit freut: "Evoli ist mein Lieblingspokémon wegen seiner grenzenlosen Entwicklungsmöglichkeiten. Ich sehe viele Gemeinsamkeiten zwischen ihm und mir." Dies mache das Projekt für sie umso bedeutungsvoller.

Abseits ihrer Aktivitäten als Pokémon-Botschafterin bleibt Jisoo ebenso vor der Kamera aktiv: Ab dem 6. März wird sie in der Netflix-Serie "Boyfriend On Demand" zu sehen sein, einer romantischen Komödie, in der sie als Webtoon-Produzentin Mirae die Hauptrolle übernimmt. Außerdem steht für ihre Band Blackpink der lang ersehnte Release ihres dritten Mini-Albums "DEADLINE" am 27. Februar bevor. Es ist die erste Veröffentlichung in Vollbesetzung seit mehr als drei Jahren und wird von Fans weltweit mit Spannung erwartet.

Instagram / sooyaaa__ Kim Jisoo als Pokemon Botschafterin 2026

Instagram / sooyaaa__ Kim Jisoo als Pokemon Botschafterin 2026

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup