James Van der Beeks erste Frau teilt herzzerreißende Worte

Weltweit trauern Fans um den am gestrigen Mittwoch verstorbenen James Van der Beek (†48). Der Schauspieler hinterlässt eine große Fan-Gemeinde, seine Ehefrau und seine sechs Kinder und zahlreiche Menschen, die ihm nahestanden. Auch Heather McComb, James' erste Ehefrau, meldete sich nun auf Instagram zu Wort und zollte dem Verstorbenen in einem emotionalen Text Tribut. "Der Verlust des geliebten James ist untröstlich. Ich bin besonders untröstlich für seine unglaubliche Frau Kimberly, seine wunderschönen Kinder und seine tolle Familie, Jim, Jared, Juliana und all seine Familie und Freunde, die er, wie ich weiß, sehr geliebt hat", findet sie liebevolle Worte voller Trauer.

Zu den Zeilen teilt sie ein altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie und James in jungen Jahren zu sehen sind. "Dieses Bild ist von meinem 21. Geburtstag. Dawson's Creek war noch nicht einmal ausgestrahlt. So werde ich James immer unschuldig, freundlich und mit reinem Herzen sehen. Was für eine Reise, die wir über die Jahre geteilt haben", erklärt sie und fährt fort: "Ich werde die letzten liebevollen Worte, die wir ausgetauscht haben, schätzen. James war eine wunderschöne Seele voller so viel Licht, Liebe, Talent, Humor, Tiefe, Sensibilität, Wissen und einer tiefen Liebe Gottes, die durch ihn glänzte. Er strahlte so hell und war doch so bescheiden und menschlich." Zudem spricht sie über seine Liebe zu seiner Witwe Kimberly und den gemeinsamen Kindern und bezeichnet den Verstorbenen als "Segen für alle, die ihn gekannt haben."

Heather und James begannen Ende der 90er-Jahre miteinander auszugehen, bevor sie im Jahr 2003 schließlich den Bund der Ehe schlossen. Zwar trennten sie sich im Frühling 2009, die gefühlvollen Worte der Schauspielerin lassen aber keinen Zweifel daran, dass sie stets ein freundschaftliches Verhältnis zueinander behielten. 1998 feierte James mit "Dawson's Creek" seinen großen Durchbruch. Im Laufe seiner Karriere war er in zahlreichen Serien zu sehen, wie unter anderem "Criminal Minds", How I Met Your Mother, One Tree Hill und Modern Family. Privat fand der Serienstar 2010 sein großes Liebesglück mit Kimberly Brook. Die beiden haben vier Töchter und zwei Söhne. 2024 machte James seine Darmkrebserkrankung öffentlich. Dass er den Kampf gegen die Krankheit nun verloren hat, machte seine Familie Stunden nach seinem Tod auf Instagram öffentlich.

Getty Images Heather McComb und James Van Der Beek bei einer Cocktailparty im Tao im Venetian vor der Eröffnung des neuen Pokerraums, Las Vegas 2006

Instagram / heatmccomb Heather McComb und James Van der Beek im Jahr 1998

