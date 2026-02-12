Blaue Blume: Karoline Herfurth erhält Ehrenpreis

Die glamouröse Auftaktveranstaltung der Berlinale fand am Mittwochabend im Frederick's am Potsdamer Platz in Berlin statt, wo rund 250 Gäste die Verleihung der "Blauen Blume" feierten. Der Preis des Fernsehsenders Romance TV wurde in diesem Jahr bereits zum 15. Mal vergeben, um die besten romantischen Kurzfilme zu ehren und das Genre zu fördern. Einer der Höhepunkte des Abends war zweifelsohne die Auszeichnung von Karoline Herfurth (41). Die Schauspielerin und Regisseurin erhielt den Ehrenpreis für ihren bedeutsamen Beitrag zum modernen romantischen Film und ihre inspirierende Wirkung auf junge Filmschaffende.

Doch an diesem Abend wurden nicht nur Karoline und ihre Errungenschaften gefeiert. Die Jury zeichnete auch andere Werke aus: Der Preis für die beste Regie ging an Christina Schmid für ihren Film "Selma", während Noah Tinwa für seine Rolle im Film "Paradiesvogel" als bester Schauspieler geehrt wurde. Der Publikumspreis bei den polnischen Produktionen ging an Aleksandra Głowickas "Żeby już nigdy nie było Jesieni", wie DWDL berichtet. Valerie Niehaus (51) führte als Moderatorin charmant durch den Abend und sorgte mit einem bissigen Stand-up zu Beginn der Gala für viele Lacher unter den Gästen.

Für Karoline schließt sich mit dieser Ehrung ein Kreis, da sie bereits 2014 eine "Blaue Blume" für ihren Kurzfilm "Mittelkleiner Mensch" erhielt. Seitdem hat sie ihre kreative Reise fortgesetzt und sich sowohl vor als auch hinter der Kamera einen Namen gemacht. Privat ist die Filmemacherin seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Über ihr Leben abseits des Rampenlichts zeigt sie sich nur selten offen, betont jedoch in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr ein Ausgleich zum stressigen Berufsalltag ist.

Getty Images Karoline Herfurth beim Deutschen Filmpreis 2025

Imago Caroline Herfurth mit dem Ehrenpreis der Blauen Blume 2026

Sebastian Reuter/Getty Images for Constantin Film Karoline Herfurth bei der Premiere zu "Das perfekte Geheimnis"

