Dschingis-Khan-Frontmann Wolfgang Heichel ist verstorben

Die deutsche Schlagerwelt trauert um Wolfgang Heichel: Der Frontmann der Kultband Dschingis Khan ist am 20. Januar 2026 im Alter von 75 Jahren in seinem Haus am Bodensee "völlig unerwartet" gestorben. Bekannt wurde der gebürtige Meißener Ende der siebziger Jahre mit Songs wie "Moskau" und "Dschinghis Khan", die bis heute auf Party-Playlists laufen. Sein Management bestätigte die traurige Nachricht nun auf Instagram und teilte mit den Fans, dass die Trauerfeier bereits am Mittwoch im engsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden hat. Mit seinem Tod ist die unverwechselbare Stimme der Showgruppe für immer verstummt, doch die Erinnerung an den Sänger lebt in seiner Musik weiter.

In dem Post schrieb das Management: "Der Khan von Dschinghis Khan klopfte an die Himmelspforte und trat ein" und würdigt Wolfgang außerdem als engagierten Philanthropen und hochgeschätzten Kulturbotschafter. Hitproduzent Ralph Siegel (80) hatte die Gruppe 1979 aus zwei Frauen und vier Männern zusammengestellt und damit eine der schillerndsten Formationen der deutschen Popgeschichte geschaffen. Mit dem Song "Dschinghis Khan" holte die Truppe beim Eurovision Song Contest in Israel Platz vier und stürmte gleichzeitig die Charts, unter anderem bis an die Spitze in Israel. Nach der ersten Auflösung 1985 kehrte die Marke Dschingis Khan immer wieder zurück, und Wolfgang stand ab 2018 erneut mit verschiedenen Formationen unter dem legendären Namen auf der Bühne, während andere ehemalige Mitglieder wie Louis Potgieter und Steve Bender bereits vor ihm gestorben waren.

Wolfgang wurde am 4. November 1950 in Meißen geboren, zog als Kind nach West-Berlin und wuchs später in Nordhessen auf. Nach mehreren abgebrochenen Studiengängen orientierte er sich komplett in Richtung Musik und prägte zusammen mit Ralph und der bunt kostümierten Showgruppe maßgeblich den deutschen Schlager der achtziger Jahre. Mit ihrem Mix aus eingängigen Refrains, opulenten Bühnenoutfits und choreografierten Auftritten erspielten sich Dschingis Khan eine treue Fangemeinde weit über Deutschland hinaus. Auch Jahrzehnte nach den ersten Erfolgen feierten Fans die Band bei Jubiläumsauftritten und neuen Veröffentlichungen immer wieder wie alte Bekannte. Privat galt Wolfgang als jemand, der trotz seines Kultstatus abseits der Bühne ein ruhiges Leben führte und seine Zeit am Bodensee genoss, während die Hits aus seiner Glanzzeit noch lange nachhallen.

Imago Auftritt von Dschinghis Khan beim Schlager Olymp Open Air im Freizeitpark Lübars, Berlin

Imago Dschinghis Khan beim Schlager Olymp Open Air im Freizeitpark Lübars, Berlin

Imago Dschingis Khan mit Wolfgang Heichel, Henriette Strobel, Edina Pop und einem Gasttänzer bei Inka Bause Live in der Erdgasarena Riesa

