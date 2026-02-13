Overground-Star Marq überrascht als Petite-Model bei GNTM

Was für ein Comeback-Moment bei Germany's Next Topmodel: Beim offenen Casting in Köln steht plötzlich Marq Porciuncula (39) auf dem Laufsteg – vielen noch als Boyband-Star der frühen 2000er-Jahre bekannt. Vor den Augen von Modelchefin Heidi Klum (52) und Designer Jean Paul Gaultier (73) greift der frühere Overground-Sänger tief in die Nostalgiekiste und stimmt direkt seinen damaligen Nummer-eins-Hit "Schick mir 'nen Engel" an. Mehr als 20 Jahre nach dem Popstars-Sieg will er es jetzt noch einmal wissen und als "androgynes Petite Model" durchstarten, so der der 39-Jährige. Auf dem Catwalk präsentiert er sich dafür in Spitzenstrumpfhose, Body, Blazer, hohen Plateau-Heels und mit langen roten Fingernägeln und betont: "Ich spiel gern mit beiden Geschlechterrollen."

Marq, der 2003 mit Ahmet Kayed, Ken Miyao (39) und Meiko Reißmann die "Popstars"-Staffel gewann und mit Overground die Charts stürmte, hat seitdem einen langen Weg hinter sich. Nach dem Band-Aus 2008 zog es ihn erst hinaus in die Welt: New York, Shanghai, Manila – der Musiker arbeitete als Tänzer, stand für Commercials vor der Kamera und suchte nach einem neuen Platz im Showbusiness. Zurück in Hamburg machte er eine Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann, wechselte in die Schifffahrts- und Kautschukbranche, spürte aber schnell, dass ihm die Bühne fehlte. Schon 2021 kündigte er in einem Interview an, sich wieder stärker dem Kreativen zuzuwenden – ein Versprechen, das er nun mit seinem GNTM-Auftritt einlöst.

Optisch hat sich Marq längst vom glatt polierten Boyband-Image der frühen 2000er emanzipiert. Der ehemalige Teenie-Schwarm mit kurz rasiertem Haar und perfektem Look experimentiert heute bewusst mit genderfluiden Looks, die klassische Schönheitsideale und Geschlechterrollen aufbrechen. Nach dem Popstars-Gewinn 2003 und dem Band-Ende schwankte er zwischen Büroalltag, Reiselust und kreativer Suche – bis er in der Mode seine wahre Heimat fand. Dort baute er sich parallel eine eigene, unkonventionelle Markenidentität auf, spielte mit Stil, Image und Selbstdarstellung. Viele Fans träumen nach all den Jahren davon, ihn noch einmal bei einem großen Casting wie GNTM 2026 begleiten zu dürfen – diesmal allerdings nicht als "Küken" der Gruppe, sondern als selbstbewusster, souveräner Vertreter androgyner Ästhetik.

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Marq Porciuncula bei der Premiere des Musicals & Julia im Operettenhaus in Hamburg, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Die Band Overground im Jahr 2003

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026