Diesen Wunsch äußerte James Van der Beek (†48) kurz vor Tod

James Van Der Beek (†48) hat wenige Tage vor seinem Tod einen letzten, bewegenden Wunsch ausgesprochen – festgehalten in einem bislang ungesehenen Cameo-Clip für eine treue Zuschauerin. Der "Dawson’s Creek"-Star, der am Mittwoch im Alter von 48 Jahren in Texas verstarb, wandte sich in dem Video an einen Fan namens Katie und gratulierte ihr zum Valentinstag. Er dankte ihr und ihrem Mann Chad für ihre jahrelange Unterstützung und erinnerte an ein jüngstes Cast-Reunion-Event, das sie besucht hatten. Mit warmer Stimme versprach James: Sollte es ein weiteres Wiedersehen des Kultcasts geben, wolle er unbedingt dabei sein. Das intime Video, aufgenommen im Sitzen mit Mütze und Fleece-Pullover, löste kurz darauf große Anteilnahme aus.

In dem Clip, der später auf TikTok landete, sagte James: "Danke, dass ihr gegangen seid. Danke für eure Unterstützung. Das bedeutet mir persönlich und meiner Familie sehr viel." Er ermutigte sie, Liebe anzunehmen – von Chad und vor allem von sich selbst – und schloss mit einem warmen Wunsch für "viele, viele weitere Valentinstage voller Liebe, Gesundheit, Freude, Fülle auf jeder Ebene". Seine Familie bestätigte seinen Tod mit einem Statement auf Instagram. Ehefrau Kimberly schrieb: "Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Würde", und bat um Privatsphäre. Bekannt ist, dass James seit August 2023 gegen Darmkrebs kämpfte und erst im November 2024 öffentlich darüber sprach. Freunde starteten inzwischen eine GoFundMe-Seite, um die Familie mit sechs Kindern bei laufenden Kosten zu unterstützen.

Abseits der Leinwand galt James als Familienmensch, der mit Kimberly und den Kindern auf einer Ranch nahe Austin ein ruhiges Leben suchte, nachdem die Familie 2020 Los Angeles den Rücken gekehrt hatte. Weggefährten würdigten seine Wärme im Umgang, sein Interesse an Musik und lange Gespräche über das Leben. Kolleginnen und Kollegen aus "Dawson’s Creek" erinnerten sich in den vergangenen Tagen an gemeinsame Momente am Set und abseits davon. Besonders eng verbunden blieb er mit vielen der Darsteller, die den Hype um die Serie von Anfang an getragen haben – eine Fanliebe, für die James sich bis zuletzt ausdrücklich bedankte. Seine Botschaft im letzten Clip liest sich heute wie ein Vermächtnis: Liebe annehmen, sie weitergeben und die Zeit miteinander als etwas Kostbares bewahren.

Getty Images James Van Der Beek beim iHeartRadio Music Festival 2019 in Las Vegas

Getty Images Bei der Premiere von "Overcompensating" in Los Angeles: Ankunft am Hollywood Palladium

