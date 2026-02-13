Nicht geliebt? Gigi Hadid von Ex Zayns Aussagen überrumpelt

Gigi Hadid (30) soll sich von den jüngsten Aussagen ihres Ex-Partners Zayn Malik (33) tief getroffen fühlen. In einem neuen Interview im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (31) erklärte der Sänger, er sei in seinem Leben wohl noch nie "wirklich verliebt" gewesen – auch nicht in Gigi, mit der er sechs Jahre lang zusammen war. Die beiden hatten 2020 Tochter Khai bekommen, bevor ihre Beziehung 2021 endete. Laut The Sun fühlt sich Gigi nun "überrumpelt" und "gedemütigt", zumal es zwischen den Ex-Partnern offenbar die unausgesprochene Regel gab, sich öffentlich nicht über den anderen zu äußern.

Eine dem Model nahestehende Quelle zeigt sich entsetzt über die Aussagen des Musikers. "Es ist nicht respektvoll, schlecht über die Mutter seines Kindes zu reden. Gigi war völlig überrumpelt. Das Ganze ist unnötig und erbärmlich. Es wirkt wie ein billiger Trick, um vor seinem neuen Album-Release Schlagzeilen zu machen", betont der Insider gegenüber The Sun und ergänzt: "Wie kann er behaupten, niemals in sie verliebt gewesen zu sein? Sie waren sechs Jahre zusammen. Schon die Andeutung, dass ihre Tochter nicht aus einer liebevollen Beziehung hervorgegangen sei, ist einfach grausam."

Bereits zuvor hatte Zayn mit seinen Worten ordentlich für Furore gesorgt. Im "Call Her Daddy"-Podcast betonte der Sänger, dass sich seine Auffassung von Liebe mit der Zeit stark verändert habe. "Meine Auffassung von Liebe entwickelt sich ständig weiter", erklärte Zayn und ließ durchblicken, dass er im Rückblick an seinen damaligen Gefühlen zweifelt. Trotzdem stellte er klar: "Ich werde G immer lieben, denn sie ist der Grund, warum mein Kind auf dieser Welt ist, und ich habe größten Respekt vor ihr." Trotzdem blieb für viele schockierend, dass er sagte: "Aber ich weiß nicht, ob ich jemals in sie verliebt war."

Getty Images Gigi Hadid und Zayn Malik, Mai 2016

Getty Images Gigi Hadid bei der New York Fashion Week, 10. Februar 2026

Laurent VU/SIPA/ActionPress Zayn Malik, Sänger