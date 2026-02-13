"Dawson's Creek": James Van der Beek erhielt kaum Vergütung

James Van der Beek (†48) ist tot – der Schauspieler, der mit "Dawson’s Creek" weltweit berühmt wurde, starb am Mittwoch nach einem Kampf gegen Darmkrebs im Alter von 48 Jahren. Zurück bleiben seine Ehefrau Kimberly und die sechs gemeinsamen Kinder, die nun mit den Folgen umgehen müssen – emotional und finanziell. Freunde starteten unmittelbar nach der traurigen Nachricht auf GoFundMe eine Spendenaktion, um der Familie zu helfen. Besonders bitter: Trotz des Mega-Erfolgs der Kultserie sah James aus "Dawson’s Creek" fast nichts an Tantiemen. In einem älteren Interview erklärte er offen, warum.

Gegenüber Today blickte James 2012 auf die Jahre nach dem Serienende zurück: "Es gab kein Restgeld", sagte er. Er sei damals 20 gewesen und habe einen "schlechten Vertrag" unterschrieben. "Ich habe davon fast nichts gesehen", so der Schauspieler. Als das Geld endgültig aufgebraucht war, nahm er die Sitcom "Don’t Trust the B— in Apartment 23" an, "als das 'Dawson’s Creek'-Geld ausging". Schauspielerin Rachel True, die in zwei Folgen der Teenie-Serie mitwirkte, erklärte auf X laut Variety, dass Formate außerhalb der großen Networks oft als "bereits syndiziert" gelten – damit würden "richtige Residuen" ausbleiben. "Es ruiniert Schauspielern wie James die verdiente finanzielle Sicherheit und ihr Vermächtnis", schrieb sie. Vor seinem Tod versteigerte James zudem Erinnerungsstücke aus "Dawson’s Creek", um seine Krebsbehandlung zu finanzieren. Die Welle der Unterstützung ist groß: Das GoFundMe kratzt bereits an der Marke von zwei Millionen Dollar, Stars wie Zoe Saldaña, Wicked-Regisseur Jon M. Chu (46) und "Dancing with the Stars"-Profi Derek Hough (40) spendeten Tausende.

Abseits von roten Teppichen war James ein Familienmensch, der in Interviews oft betonte, wie sehr ihn das Vatersein prägte. Freunde beschrieben ihn als jemanden, der trotz Gegenwinds nahbar blieb, Nachrichten beantwortete, Fan-Wünsche ernst nahm. Kimberly teilte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in den familiären Alltag, inklusive chaotischer Frühstückstische, Geburtstagskerzen und Roadtrips mit Kindermusik auf Dauerschleife – Szenen, die James gern mit trockenem Humor kommentierte. Erinnerungen aus "Dawson’s Creek" bewahrte er nicht als Trophäen, sondern als kleine Zeitkapseln, die Geschichten trugen – genau jene Stücke, von denen er sich zuletzt trennte, um weiterkämpfen zu können. Fans verbinden mit ihm nicht nur die Rolle des sensiblen Teenie-Helden, sondern auch das Bild eines Mannes, der Verantwortung über Glamour stellte.

Anzeige Anzeige

Imago James Van der Beek in New York, August 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly

Anzeige Anzeige