Macaulay Culkin verrät: Bienen-Szene in "My Girl" war echt

Macaulay Culkin (45) hat überraschende Einblicke in die Dreharbeiten zu einer der emotionalsten Szenen seiner Karriere gewährt. Im Podcast "On Film… With Kevin McCarthy" sprach der Schauspieler über die berühmte Bienenszene aus dem Film "My Girl" von 1991. Damals spielte er die Rolle des Thomas J., der nach einem Bienenangriff stirbt. Macaulay verriet, dass für diese Szene tatsächlich Tausende von echten Bienen auf ihn losgelassen wurden. Seine Fingerspitzen wurden mit einer Substanz behandelt, die nach einer Bienenkönigin roch, damit die Insekten angelockt wurden. Trotz des damit verbundenen Risikos wurde der Filmstar bei den Dreharbeiten nur einmal gestochen.

Der Dreh dieser Szene verlief anders, als man es sich heute vorstellen könnte. Macaulay erinnerte sich an Anweisungen wie, mit den Händen vor dem Gesicht zu wedeln, um die Bienen für die Kamera in Position zu bringen. Zwischen den Takes wurde seine Sicherheit durch warmes Seifenwasser gewährleistet, in das er seine Hände tauchte, danach musste er in den Wald laufen. Der Bienentrainer versicherte ihm: "Menschen können schneller laufen, als Bienen fliegen." Insgesamt waren vier Durchgänge nötig, um die Szene perfekt hinzubekommen.

Doch auch der Dreh von Kevin – Allein zu Haus war für Macaulay nicht ganz ungefährlich, wie er vor ein paar Monaten auf dem Jubiläumsevent "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" verriet. In einer Frage-Antwort-Runde erzählte der Schauspieler, dass Joe Pesci (83) ihn während einer Probe tatsächlich in den Finger biss. Damals spielte Joe den Einbrecher Harry, der Kevin in einer legendären Szene droht, ihm die Finger abzubeißen. "Er sagte, 'Ich werde diese Finger einen nach dem anderen abbeißen,' und hat dann wirklich zugebissen", erinnerte sich Macaulay lachend. Der Regisseur und das Team mussten den Dreh unterbrechen, denn Joes Schock über den eigenen Ausrutscher war ihm deutlich anzusehen. "Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen, als er plötzlich verstand, dass er einen neun Jahre alten Kollegen gebissen hatte", berichtete Macaulay. Zurück blieb eine kleine Narbe, die er heute als kurioses Andenken betrachtet.

Getty Images Macaulay Culkin bei der Premiere von Staffel zwei von "Fallout" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Action Press/Moviestore Collection Filmszene aus "Kevin – Allein in New York"