Identitätsdiebstahl: Norman Langens Fans um Geld betrogen

Im Netz wurde Norman Langen (40) von einem Mann schwer beschimpft. Dieser behauptete, der Schlagersänger habe seine Frau um mehrere Hundert Euro betrogen. Das Problem: Norman hatte nichts damit zu tun – Unbekannte klauten online seine Identität, um Fans um ihr Geld zu bringen. "Was der Mann nicht verstanden hat: Das war ich nicht. Das war irgendein Faker", erzählt der Musiker jetzt im Podcast "Antenne Schlager Star-Talk". Der Täter schreibe seine Fans mit der Nachricht an, er sei in Geldnot und brauche Hilfe. Dafür werde ein Fake-Profil benutzt, das Normans Namen und sein Profilbild hat. Für die Partnerin des Mannes, der den ehemaligen DSDS-Kandidaten angriff, habe das fatale Folgen gehabt: Sie wollte helfen, überwies Geld. Als Folge geriet sie angeblich in Mietrückstand und hatte Angst um ihre Existenz.

Dem Mann, der eigentlich zu Unrecht wütend war, gibt Norman aber keine Schuld. Wegen der heftigen Beleidigungen hätte der 40-Jährige Anzeige erstatten können – darauf verzichtet er aber. "Den kann ich doch jetzt nicht anzeigen. Man muss sich überlegen, in welcher Situation er steckt", zeigt er sich nachsichtig. Immerhin sei der Mann selbst ein Betrugsopfer und kämpfe nun auch noch mit finanziellen Problemen. Und die Täter? Die werden wohl fürs Erste ungeschoren davonkommen. Aufgrund der Anonymität im Netz sei es schwer zu identifizieren, wer dahintersteckt: "Man kann sie melden und blockieren, mehr bleibt oft nicht."

Seine Fans werden sich wegen des Vorfalls aber sicher nicht gänzlich von Norman abwenden. Seit seinem Durchbruch dank "Deutschland sucht den Superstar" ist er eine feste Größe in der Schlagerszene. Er steht immer wieder auf großen Bühnen, wie zuletzt im Dezember bei der Show "Schlagerliebe LIVE aus St. Anton". Zusammen mit der Moderatorin Stephanie Brungs (37) begrüßte der Musiker unter anderem Schlagerstars wie Annemarie Eilfeld (35) auf der Bühne des legendären MooserWirt in Tirol. Im vergangenen Juli durfte Norman auch in den Beruf des Schauspielers reinschnuppern. Zusammen mit Stephanie hatte er einen Gastauftritt bei GZSZ.

Anzeige Anzeige

Imago Norman Langen bei "Immer wieder sonntags" im Europa-Park, August 2025

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image Norman Langen beim 28. RTL-Spendenmarathon 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Stephanie Brungs und Norman Langen bei GZSZ