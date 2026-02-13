"Etwas neben der Spur": Kim Virginia Grey wird operiert

Kim Virginia Grey (30) liegt im Bett, ihre gefleckten Vierbeiner eng an sie gekuschelt auf der Decke. In ihrer Instagram-Story erklärt die Influencerin, warum sie in den vergangenen Tagen durcheinander gewesen sei: "Bin in der letzten Zeit etwas neben der Spur, denn morgen steht eine kleine OP an." Details behält sie für sich, macht aber klar, dass es sich um nichts Dringliches handelt. "Nichts medizinisch Notwendiges und auch kein großer Eingriff, aber ein für uns sehr wichtiger", schreibt Kim.

Schon vor wenigen Tagen gab Kim ein Update zu ihrer Gesundheit. Die Promis unter Palmen-Teilnehmerin berichtete in ihrer Story von plötzlicher Übelkeit – ein Zustand, der bei ihr eigentlich kaum vorkommt. Aus Sorge und weil viele Fans direkt nachhakten, griff sie kurzerhand zum Schwangerschaftstest. "Ich bin nicht schwanger", stellte Kim ihre Community beruhigend klar. Warum ihr an diesem Tag flau im Magen war, blieb jedoch offen.

Zwischen OP und ungeklärter Übelkeit geht es karrieretechnisch bergauf für Kim – eigentlich. Erst Anfang des Monats startete sie ihre eigene Webseite – ein Schritt, der für frischen Wind im Berufsleben sorgen sollte. Doch schon kurz nach dem Launch geriet die Influencerin heftig unter Beschuss. Im Netz überschütteten Kritiker Kim und ihren Ehemann Nikola Grey (30) mit heftigen Vorwürfen. Besonders die Anschuldigungen, sie sei eine Steuerflüchtige und ihre Firma unseriös, sorgten für Stress. Kim zeigte sich in ihrer Story kämpferisch. "Das ist eine unwahre Behauptung. In diesem Fall gibt es keine Ausnahmen. Ich kläre solche Vorgänge ausschließlich anwaltlich", stellte sie klar.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025