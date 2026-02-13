Spionage-Thriller schubst "Bridgerton" vom Netflix-Thron

Ein deutscher Spionage-Thriller entert die globale Netflix-Spitze: "Unfamiliar" hat sich laut FlixPatrol am 10. Februar an die Nummer 1 der TV-Shows gesetzt und damit internationale Produktionen überholt. Die sechsteilige Serie spielt in Berlin und folgt den Ex-Agenten Simon und Meret, die ein verborgenes Safehouse betreiben. Während Fans weltweit auf neue Regency-Romantik warten, dominiert plötzlich deutsche Nervenkitzel-Kost die Charts. "Unfamiliar" verdrängt dabei sogar den ersten Teil der vierten Bridgerton-Staffel und die vierte Staffel von "The Lincoln Lawyer" von den Spitzenplätzen – ein seltener Erfolg für eine Produktion aus Deutschland.

Inhaltlich packt "Unfamiliar" die volle Spionage-Dröhnung aus: Simon und Meret geraten nach dem Aufflammen einer alten Bedrohung zwischen die Fronten von Auftragskillern, russischen Agenten und dem BND. Während sie Feinde von früher abschütteln müssen, prasseln auch private Altlasten auf sie ein – inklusive Ex-Lovern, offenen Rechnungen und einer Ehe, die auf der Kippe steht. Die erste Staffel endet offen, was Raum für mehr lässt. Ob Netflix eine zweite Runde bestellt, hängt von mehreren Faktoren ab: maßgeblich von den Abrufzahlen über einen längeren Beobachtungszeitraum, aber auch davon, wie stark das offene Ende die Nachfrage nach einer Fortsetzung ankurbelt. Konkrete Entscheidungen stehen noch aus.

Der Timing-Coup fällt in eine Phase, in der "Bridgerton" mit neuen Folgen wieder für Gesprächsstoff sorgt und Fans den romantischen Bogen um Benedict weiterverfolgen. Während dort Maskenbälle und verbotene Gefühle funkeln, kontert "Unfamiliar" mit Flucht, Täuschung und emotionalen Scherben im Berliner Untergrund. Zwei Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten – die eine schwelgerisch und elegant, die andere kalt, direkt und brandgefährlich. Für Serienfans heißt das: zwischen Sehnsucht und Schattenreich wählen – oder beides nacheinander streamen.

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Sasha Ostrov/Courtesy of Netflix Felix Kramer hinter den Kulissen von "Unfamiliar" auf Netflix

Netflix Felix Kramer und Susanne Wolff in "Unfamiliar"