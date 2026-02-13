Jesy Nelson offenbart Suizidversuch vor Little-Mix-Aus

Jesy Nelson (34) spricht so offen wie nie über die dunkelste Phase ihres Lebens: In ihrer neuen Dokuserie "Jesy Nelson: Life After Little Mix", die am 13. Februar bei Prime Video startet, enthüllt die Sängerin, dass sie nur wenige Tage vor ihrem Ausstieg aus der Band versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Sie schildert, wie sie sich nach eigenen Worten "wirklich allein" fühlte, als ihre Mitstreiterinnen Perrie Edwards (32), Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34) ihrer Wahrnehmung nach nicht auf ihre Hilferufe reagierten. In der Doku erinnert sich Jesy an ein Gespräch mit den anderen Bandmitgliedern kurz vor ihrer Überdosis. Sie habe ihnen erklärt, wie schlecht es ihr gehe, und sei nach eigener Aussage mit der Frage konfrontiert worden, ob sie "jetzt fertig" sei und die anderen nun "gehen" können. Diese Reaktion habe sie tief getroffen. Der Suizidversuch, der sich 2020 ereignete, wurde bislang geheim gehalten.

Ihre Mutter Janice beschreibt schließlich, wie sie den verheerenden Moment erlebte. Janice erklärt: "Schon ein paar Tage zuvor war sie richtig niedergeschlagen und hat kaum gesprochen. Sie wollte oft allein sein. Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich habe immer wieder angerufen, aber keine Antwort bekommen. Irgendwann ging sie ran, aber sie sprach sehr verwaschen. Ich hörte, wie das Telefon herunterfiel, dann kam nichts mehr – da wusste ich, dass sie etwas getan hatte." Im Krankenhaus habe sie Jesy immer wieder in den Arm genommen und ihr klargemacht, dass sie aufhören müsse mit allem, was sie so unglücklich mache. Jesy selbst sagt, ihr sei nach der Entlassung klar gewesen, dass sie mental nicht mehr in der Lage sei, weiter Teil der Band zu sein. Die Nachricht über ihren Ausstieg wurde schließlich von Anwälten an die anderen weitergegeben, was laut Jesy zu Verletzungen und einer distanzierten letzten Aussprache am Telefon führte.

Mittlerweile scheinen die Zeichen aber wieder auf Versöhnung zu stehen. Zuletzt hatte Jesy ihren Little-Mix-Kolleginnen sogar öffentlich eine Versöhnung angeboten. In der britischen Talkshow "Great Company" blickte die Sängerin zurück und sagte laut Daily Mail: "Ich hatte wirklich beschissene Zeiten bei Little Mix, aber auch einige der besten." Sie ließ durchblicken, dass sie ihre Vergangenheit mit den anderen mittlerweile differenzierter sehe. Ein Comeback mit Perrie, Jade und Leigh-Anne schloss sie dabei ausdrücklich nicht aus. "Sag niemals nie. Ich habe so viel Liebe für sie und werde sie immer haben", betonte Jesy.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jesy Nelson beim Capital Jingle Bell Ball im The O2 Arena in London, 11. Dezember 2021

Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

Getty Images Sängerin Jesy Nelson, Oktober 2021