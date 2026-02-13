So glamourös glänzten die Stars bei der Berlinale-Eröffnung

Wie jedes Jahr zieht die Berlinale auch diesmal wieder Stars aus der ganzen Welt in die deutsche Hauptstadt. Und obwohl eigentlich die Filme auf der Leinwand im Fokus stehen, sind die Darsteller wieder echte Hingucker. Bei der Eröffnung strahlten die Damen in ihren schönsten Abendkleidern. Darunter Michelle Yeoh (63), der sogar der goldene Ehrenbär übergeben wurde. Aber auch Nachwuchstalent Harriet Herbig-Matten (22) konnte überzeugen. Sie trug ein silbernes Kleid mit passender Jacke und kombinierte so Eleganz und Futurismus. Karoline Herfurth (41) ging es etwas dezenter und dennoch nicht weniger cool an: Die Schauspielerin erschien in einem Kleid, das leicht an eine Schuluniform erinnert.

Einige Pärchen der deutschen Filmszene haben es ebenfalls auf den roten Teppich des Abends geschafft: Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (30) zeigten sich super stylisch. Dabei setzte der Schauspieler auf ein lässiges graues Ensemble, während seine Partnerin in einer schwarzen Abendrobe erschien. Daniel Brühl (47) wohnte dem Abend ebenfalls an der Seite seiner Frau bei. Ihr blaues Kleid erinnert dabei an einen sternenüberzogenen Nachthimmel, während sein Anzug klassisch und elegant ist. Neil Patrick Harris (52) zog es ebenfalls nach Berlin. Er feierte die Premiere seines Films "No Good Men" und glänzte dafür in einem marineblauen Anzug und weißem T-Shirt.

Obwohl alle Promis einen atemberaubenden Auftritt hinlegten, war der Auftakt der Berlinale für Michelle Yeoh allerdings ein besonders emotionaler Abend. Für ihre jahrelange Arbeit in der Filmwelt wurde der Schauspielerin der Goldene Ehrenbär verliehen. Ihre goldene Robe glitzerte mit der Trophäe um die Wette. Bei der Dankesrede verdrückte Michelle sogar die ein oder andere Träne. "Ich empfinde eine immense Dankbarkeit und eine leise Verwunderung. Lebenswerk ist ein großes Wort – es klingt nach einem Abschluss, aber ich sehe es eher als eine Pause, einen Moment zum Luftholen, um zurückzublicken und dann weiterzugehen", sagte Michelle während ihrer Dankesrede auf der Bühne laut Daily Mail.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harriet Herbig-Matten bei der Premiere von "No Good Men" auf der Berlinale 2026 im Berlinale Palast

Anzeige Anzeige

Getty Images Karoline Herfurth bei der Premiere von "No Good Men" auf der 76. Berlinale, 12.02.2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer auf dem roten Teppich der Berlinale, 2026

Getty Images Felicitas Rombold und Daniel Bruehl bei bei der 76. Berlinale, 2026

Getty Images Neil Patrick Harris bei der Premiere von "No Good Men" auf dem Roten Teppich der Berlinale 2026 im Berlinale Palast, Berlin