Nach James Van der Beeks Tod: Spendenaktion sorgt für Kritik

Nur wenige Stunden nach dem Tod von Dawson's Creek-Star James Van der Beek (†48) ist eine Online-Spendenaktion für seine Hinterbliebenen zum Gesprächsthema geworden. Über die Plattform GoFundMe sammelten Freunde des Schauspielers zwischen Mittwoch und Freitag rund 2,1 Millionen Dollar, also knapp 1,8 Millionen Euro, für seine Ehefrau Kimberly und die sechs Kinder. Die Aktion war ursprünglich mit einem Ziel von 250.000 Dollar gestartet, wurde dann erst auf 1 Million und schließlich auf 1,5 Millionen Dollar erhöht. Während Fans und Weggefährten in großer Zahl spendeten, entlädt sich im Netz nun vor allem auf Reddit heftige Kritik an der Familie und den Verantwortlichen hinter der Kampagne: Nutzer zweifeln an, ob eine derart hohe Summe gerechtfertigt sei.

In einer aktuellen Nachricht auf GoFundMe bedanken sich Freunde der Familie für die enorme Resonanz und sprechen von einem wichtigen Lichtblick inmitten der Trauer. Das Geld solle laut Kampagnenbeschreibung helfen, das Zuhause der Familie zu sichern und den sechs Kindern in der Zeit nach dem langen Krebskampf des Schauspielers "Stabilität" zu ermöglichen. Auf Reddit verweisen User jedoch darauf, dass die Familie auf einer rund 30 Hektar großen Ranch im Wert von umgerechnet 1,7 Millionen Euro lebe und zusätzlich ein Haus in Los Angeles besitze, das vermietet werde. Kommentare wie "Sie brauchen kein GoFundMe!" oder der Vorwurf, es gehe nicht mehr ums Überleben, sondern darum, "stilvoll weiterzuleben", sorgen für eine hitzige Debatte.

Andere Stimmen mahnen hingegen, dass sechs Kinder eine große Verantwortung seien und auch bekannte Gesichter durch Arztrechnungen und ausbleibende Gagen schnell finanziell ins Straucheln geraten könnten. Tatsächlich war James' finanzielle Situation komplexer, als viele Fans vermutet hatten. Trotz seiner Hauptrolle in der Kultserie "Dawson's Creek" erzielte er kaum Tantiemen, da sein Vertrag im jungen Alter von 20 Jahren ungünstig gestaltet war. Hinzu kamen die veränderten Bedingungen in der Unterhaltungsbranche: Gerade in der Streaming-Ära erhalten Schauspieler immer seltener Nachzahlungen für frühere Projekte. Prominente Freunde und langjährige Fans zollten ihm dennoch mit ihrer Unterstützung Respekt – einem Künstler und Familienvater, dessen Tod eine große Lücke hinterlässt.

IMAGO / ZUMA Press James Van der Beek, Schauspieler

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder, November 2022

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024