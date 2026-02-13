"Liebevoll": Heidi Klums Kinder schwärmen von ihrer Mama

Heidi Klum (52) zeigte sich in dieser Woche gemeinsam mit ihren ältesten Kindern Leni Klum (21) und Henry Samuel (20) im Familieninterview mit dem Magazin Gala. Im Gespräch gaben die drei ungewöhnlich persönliche Einblicke in ihren Alltag. Wer die Model-Mama wirklich ist, erzählten die Geschwister aus erster Hand: liebevoll, empathisch, extrem extrovertiert – und manchmal "die uncoolste, manchmal die coolste Person der Welt", wie Henry erklärte. Und wenn Heidi auf dem roten Teppich sexy posiert? Für Leni ist das nie peinlich. "Wir sind mit einer Mutter aufgewachsen, die ihren Körper liebt und ihn nicht versteckt", sagte sie im Interview.

Heidi betonte zudem, wie sehr Leni und Henry beruflich auf eigenen Beinen stehen. "Sie setzen mich nicht bei jeder E-Mail in Kopie, und sie rufen mich auch nicht bei jedem Angebot an", erklärte sie. Beide hätten längst ihren eigenen Rhythmus gefunden, auch wenn sie – wie ihre Mutter – im Modelkosmos unterwegs sind. Leni überraschte außerdem mit einer unerwarteten Eigenschaft: "Ich bin eher der Spar-Typ und schaffe nicht gern Sachen an. Ganz im Gegensatz zu meiner Mutter." Heidi selbst zeigte sich erstaunt über diese Haltung ihrer Tochter und erklärte, dass Leni dies wohl entwickelt habe, weil sie die Nachteile der Sammelleidenschaft ihrer Mutter miterlebt habe. Gemeinsamkeiten gibt es aber auch, wie Leni verriet: "Die Pünktlichkeit habe ich von meiner Mama."

Bereits vor vier Wochen hatte ProSieben angekündigt, mit der neuen Doku "On & Off the Catwalk – by Heidi Klum" in die Primetime zu starten. An zwei Sonntagen sollten Heidi, Leni und Henry im Rampenlicht stehen und den Zuschauern exklusive Einblicke in ihr Leben zwischen Modeljobs und Familienalltag geben. "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", versprach die Moderatorin damals gegenüber ProSieben. Egal ob Jetset, Kofferchaos oder Alltag im Scheinwerferlicht – die Doku sollte zeigen, wie eng Familie und Karriere bei ihnen verwoben sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Johan, Leni und Henry im August 2025

Anzeige Anzeige

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

action press / Dede / BACKGRID Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025