"Die Kaiserin"-Star Almila Bagriacik macht Trennung publik

Ein roter Teppich, ein Satz mit Wucht – und plötzlich ist alles anders: Almila Bagriacik bestätigte am Samstagabend in Berlin bei der "Place to B"-Party ihr Liebes-Aus. Die Tatort-Darstellerin erschien ohne ihren Verlobten Finn Christoph Stroeks, mit dem sie 2022 bei den Dreharbeiten zu "Trauzeugen" zusammenkam und 2023 einen Sohn bekam. Auf Nachfrage erklärte Almila gegenüber Bild: "Er ist nicht da, weil er nicht mehr mein Mann ist. Wir haben uns leider im letzten Jahr getrennt." Gleichzeitig machte die Schauspielerin klar, mit wem sie jetzt durch den Alltag geht: mit ihrem Sohn – und mit einem klaren Fokus auf Familie und Job.

Im Gespräch mit dem Blatt bat Almila um Ruhe für die kleine Familie und betonte den respektvollen Umgang mit Finn: "Wir versuchen, Streit ganz stark zu vermeiden. Wenn wir als Eltern darunter leiden, leidet auch unser Kind mit." Von einem Rosenkrieg könne keine Rede sein, beide wollten "die besten Eltern" sein. Einen neuen Partner schloss Almila aus: "Nein, ich habe keinen neuen Partner. Ich genieße gerade die Zeit mit meinem Sohn, wenn ich nicht arbeiten muss. Die Zeit mit ihm ist mir so heilig." Auch körperlich habe sich nach der Geburt viel getan. In der Schwangerschaft brachte sie nach eigener Aussage 95 Kilo auf die Waage, fühlte sich danach jedoch "nur noch dick". Drei Monate später stand sie schon wieder für "Die Kaiserin" vor der Kamera – eine Korsage habe ihr Halt gegeben und die Stimme getragen.

Bereits vor zwei Jahren wirbelte das Leben der Schauspielerin ordentlich durcheinander. Damals lernte sie Finn bei den Dreharbeiten zu "Trauzeugen" kennen. Die Chemie stimmte, aus Kollegen wurden schnell ein Paar. Die Freude darüber teilte auch Finn ganz offen. Bei der großen Premierenfeier in Berlin überraschte der Regisseur alle Anwesenden mit einer schwärmerischen Ansage auf der Bühne, wie Bild damals berichtete: "Als wir diesen Film anfingen, wusste ich noch nicht, dass ich hinterher bei der Premiere die folgende Schauspielerin als meine Verlobte ankündigen würde. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass wir zusammengekommen sind! Ich bitte auf die Bühne – meine Verlobte Almila Bagriacik!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Almila Bagriacik, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Bieber, Tamara Almila Bagriacik und Finn Christoph Stroeks bei der Berlinale 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Almila Bagriacik, Schauspielerin

Anzeige