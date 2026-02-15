Aus diesem Grund isst Zara Tindall kein rotes Fleisch mehr

Zara Tindall (44) hat ihr Essverhalten umgestellt – und zwar deutlich. Die Springreiterin verzichtet seit der Geburt ihrer Kinder auf rotes Fleisch, wie Ehemann Mike Tindall (47) in einem Gespräch mit der Daily Mail verriet. Der Ex-Rugby-Star erklärte, dass sich Zaras Appetit verändert habe und sie "nicht mehr auf rotes Fleisch steht". Die Folge: Mike organisiert seine Mahlzeiten inzwischen selbst. Er lässt sich sein Essen von einer speziellen Firma liefern, damit er Kalorien und Nährwerte im Blick behält. So managt das sportliche Royal-Paar seinen Alltag – sie am Herd nach Gefühl, er mit Plan und Paketdienst.

Hinter der Umstellung steckt nicht nur Geschmack, sondern auch ein Blick auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Experten raten ohnehin, rotes und verarbeitetes Fleisch zu reduzieren und lieber auf magere Eiweißquellen zu setzen. Die British Heart Foundation empfiehlt genau das, um Gewicht und Blutdruck besser zu kontrollieren. Auch Sean Taylor von der World Heart Federation betonte gegenüber Hello!, dass Fettschnitte von Rind, Schwein oder Lamm sowie Wurstwaren viel gesättigte Fette enthalten können, die den Cholesterinspiegel hochtreiben. Weniger Butter, Sahne und Käse – dafür bewusste Alternativen: Der Kurs der Tindalls passt zu dem, was Herzspezialisten seit Jahren predigen.

Im Alltag prallen bei den beiden trotzdem zwei Küchenwelten aufeinander. Mike sagt über sich: "Ich bin kein großer Fan vom Kochen", und beschreibt seinen Speiseplan als eine Art Dauerschleife – "wie Bill Murray in 'Und täglich grüßt das Murmeltier'", so die Anspielung in der Daily Mail. Zara dagegen wirft einen Blick in den Kühlschrank und zaubert intuitiv etwas daraus. Während der frühere Profi zu Rugby-Zeiten fast alle Mahlzeiten außer dem Abendessen gestellt bekam, organisiert er sein Essen heute selbst – praktisch, berechenbar und lieferbar. Zara bleibt die Improvisationskünstlerin am Herd, die ihr Bauchgefühl sprechen lässt – nur eben ohne rotes Fleisch.

Getty Images Zara Tindall in Cheltenham, November 2023

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall im Juni 2013

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall im Januar 2024 in London