Schwangere Molly-Mae kehrt in den Arbeitsalltag zurück

Molly-Mae Hague (26) ist zurück im Arbeitsalltag – und das mit sichtbar wachsendem Babybauch und einem breiten Lächeln. Die Influencerin, die ihr zweites Kind mit Boxer Tommy Fury (26) erwartet, meldete sich am Freitag aus Manchester und besuchte ihre Modemarke Maebe. Auf Instagram zeigte Molly-Mae, wie sie in einem grauen Zweiteiler, schwarzem Mantel und Birkin-Tasche durch den Tag ging und schrieb augenzwinkernd: "Zurück zum regulären Programm... mit einem zusätzlichen Freund im Schlepptau!" Mit dabei: ihr Team, mit dem sie später zu einem Galentine-Filmabend ins Everyman-Kino weiterzog.

Aus den Stories geht hervor, dass Molly-Mae den Wiedereinstieg nicht nur im Office feierte, sondern gleich das ganze Team mitnahm: Im edlen Kinosaal warteten auf jedem Sitzplatz Popcorn-Boxen, während die Unternehmerin ihre "Maebe"-Crew zum gemeinsamen Filmdate versammelte. Zuhause zeigte sie außerdem private Einblicke: Tochter Bambi kuschelte sich auf dem Sofa an Tommy, ein Schnappschuss, der den Family-Mode perfekt abrundete. Parallel dokumentierte die ehemalige Love Island-Kandidatin ihren Nestbau: Der begehbare Kleiderschrank wird gerade umgebaut – weiße Regale, halboffene und geschlossene Elemente, tadellose Kanten. "Langsam aber sicher", kommentierte sie die Fortschritte und kündigte an, dass bald Türen montiert werden.

Persönlich läuft bei Molly-Mae und Tommy vieles Hand in Hand: Während die Modeunternehmerin offen von ihren Gefühlen in der Schwangerschaft erzählt und ihren Bauch selbstbewusst in die Kamera hält, wächst daheim die Vorfreude. Molly-Mae verriet ihren Followern, dass sie das Geschlecht bereits kennt und sogar ein Name feststeht, die Enthüllung aber noch warten soll. Tochter Bambi zeigt sich derweil neugierig und zugewandt – in den Clips sucht sie immer wieder die Nähe zu Mama und Papa. Freunde kommen vorbei, wie Tayla Blue, die für einen Hausbesuch reingeschaut hat. Zwischen Business-Terminen, Kinoabend mit dem Team und Kuschelzeit auf dem Sofa wirkt der Februar bei der kleinen Familie wie ein liebevoll getakteter Mix aus Routine, Vorfreude und einem Hauch Heimwerklust.

Instagram / mollymae Molly-Mae posiert schwanger im Februar 2026

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, 2025