Deutscher TV-Star Lambert Hamel ist mit 85 Jahren gestorben

Der deutsche Schauspieler Lambert Hamel ist tot. Der TV-Star starb am vergangenen Freitag, 13. Februar, im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Das bestätigte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur. Lambert, der seit Jahrzehnten in München lebte, wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine Auftritte in Krimireihen wie "Tatort" und "Der Alte" bekannt. Auch in "Derrick" und "Der Kommissar" stand er vor der Kamera. Darüber hinaus übernahm er 2005 im Doku-Drama "Deutschlandspiel" die Rolle von Helmut Kohl. Zuletzt war er nur noch selten im Fernsehen zu sehen.

Seine Karriere begann nach einem Studium der Theaterwissenschaft und Philosophie sowie der Ausbildung an der Bochumer Schauspielschule. Noch während dieser Zeit wurde Lambert an das Deutsche Schauspielhaus Hamburg geholt – der Startschuss für einen beeindruckenden Weg, der ihn über Bochum und Köln schließlich nach München führte. Dort prägte er renommierte Häuser wie die Münchner Kammerspiele und das Bayerische Staatsschauspiel. Im Fernsehen übernahm der Schauspieler im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Rollen, vor allem in Krimiformaten: Neben Einsätzen bei "Derrick", "Der Kommissar" und "Pfarrer Braun" war er auch in der Reihe "Der Bergdoktor", in ZDF-Dora-Heldt-Verfilmungen sowie im Schwarzwaldkrimi "Und tot bist du!" zu sehen. Ein besonderer TV-Moment war seine Verkörperung von Helmut Kohl im Doku-Drama "Deutschlandspiel".

Privat sprach Lambert in Interviews offen darüber, wie sich Rollen mit dem Älterwerden verändern. "Erst hat man plötzlich Kinder und dann spielt man den Opa", sagte er vor rund zehn Jahren vor seinem 75. Geburtstag, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Er fand daran nichts Anstößiges: Jedes Alter werde gebraucht. "Ich kann einem Jungen nicht den 'Hamlet' wegspielen und ein Junger mir nicht den 'Lear'." Besonders eng verbunden fühlte sich der Schauspieler mit der Bühne. "Die Bühne heilt. Wenn ich in der Garderobe bin und dann auf die Bühne gehe, ist alles gut. Die Aufregung, das Adrenalin - das motiviert", zitierte ihn die Deutsche Presse-Agentur. Zu seiner Vielfalt sagte Lambert in Rückschau: "Ich wäre nicht gerne auf einen Typen festgelegt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lambert Hamel beim Sommerfest der Agenturen während des Filmfests München 2015 in Hugo's

Anzeige Anzeige

Getty Images Lambert Hamel bei der 35-Jahre-Feier der TV-Reihe "SOKO 5113" in München, 30. Januar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Lambert Hamel beim Sommerfest der Agenturen im Rahmen des Filmfests München 2015 in Hugo's

Anzeige