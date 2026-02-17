Saudi-Arabien-Besuch: Prinz William erinnert Fans an Diana

Prinz William (43) hat Anfang Februar eine dreitägige Reise nach Saudi-Arabien unternommen und dabei die Hauptstadt Riad sowie die historische Wüstenstadt Al Ula besucht. Während seiner diplomatischen Mission wurde der dreifache Vater laut dem Magazin Hello! von Kronprinz Mohammed bin Salman empfangen, der ihm einen traditionellen Willkommensgruß mit arabischem Kaffee und Datteln bereitete. Doch während William seinen royalen Pflichten nachging, konnten Fans der britischen Königsfamilie nicht umhin, Vergleiche zu seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36) zu ziehen. Besonders ihre ähnliche Ausstrahlung und warme, zugängliche Körperhaltung riefen Erinnerungen an Dianas ersten Besuch in Saudi-Arabien im Jahr 1986 wach, als sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Prinz Charles (77) Riad besuchte.

Zu den Höhepunkten von Williams Reise gehörte eine Besichtigung der UNESCO-Weltkulturerbestätte At-Turaif in Riad, wo der Kronprinz ihm die historische Lehmziegelstadt zeigte, die einst Sitz des Salwa-Palastes und Machtzentrum des ersten saudischen Staates war. Gemeinsam posierten die beiden für Fotos. Außerdem besuchte William die MISK Sports City, wo er auf Fußballerinnen traf, und die Boulevard City, wo er an einem E-Sport-Turnier teilnahm und sogar selbst eine Runde des beliebten Videospiels Rocket League spielte. Die Reise gilt als wichtiger Schritt zur Stärkung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Saudi-Arabien.

William hatte seinen Besuch im Vorfeld mit seinem Vater König Charles III. besprochen, der im Laufe der Jahre selbst zwölf offizielle Reisen nach Saudi-Arabien unternommen hatte. Diana war 1986 im Rahmen einer sechstägigen offiziellen Reise durch die Golfstaaten gemeinsam mit Charles nach Saudi-Arabien gekommen. Damals besuchten sie auch Oman, Katar und Bahrain. Die Vergleiche zwischen William und seiner Mutter, die als "Prinzessin der Herzen" verehrt wurde, reißen nie ab. Mit seiner ruhigen Art und warmen Persönlichkeit wird William immer wieder an Diana erinnert.

Chris Jackson/Pool/Afp via Getty Images, SIPA PRESS / ActionPress Prinz William und Prinzessin Diana

ActionPress Marianne von Weizsäcker, Prinzessin Diana und Prinz Charles in Bonn, 1987

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds