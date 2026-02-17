Christina Lugner plant Rundumschlag beim Schönheitschirurgen

Christina Lugner (60) hat sich als allererste Kundin in der neuen Praxis des Schönheitschirurgen Artur Worseg eingefunden. Im Looshaus, mit direktem Blick auf die Wiener Hofburg, empfing der renommierte Beauty-Doc die Society-Lady, die er seit 35 Jahren zu seinen treuen Stammkundinnen zählen darf. Christina, die Worseg gerne als "Gott der Schönheit" bezeichnet, kam mit einer klaren Mission: "Termin zur Allgemeinverschönerung", erklärte sie laut heute.at in der ersten Folge der neuen Staffel von "Ein Leben für die Schönheit". Nach vier Monaten ohne Behandlung hatte Mausi einiges vor – auf dem Plan standen Handlifting, Ohrenlifting, Halslifting und "generell Lifting – ganz einfach", wie sie es zusammenfasste.

Die 60-Jährige hat aus ihren Besuchen beim Schönheitschirurgen noch nie ein Geheimnis gemacht. "Anfang der 90er sind alle nur unter dem Radar zum plastischen Chirurgen gegangen", erinnerte sie sich im Gespräch mit Worseg. Doch sie und ihr verstorbener Ex-Mann hätten das anders gehandhabt: "Richard und ich sind immer erhobenen Hauptes in die Ordination geschritten", erzählte Christina. Nach der Behandlung verließ sie die Praxis sichtlich zufrieden und kommentierte beim Abschied: "Es spazieren nur glückliche Patienten bei dir raus: Vorher kommen sie mit hängenden Mundwinkeln und ganz fröhlich gehen sie wieder raus."

Neben Christina werden in der neuen Staffel auch weitere prominente Gesichter in Worsegs Praxis zu sehen sein. Schlagersängerin Bianca Holzmann hat den Wunsch nach einer perfekten Nase geäußert, während Reality-Star Yessica eine Brustvergrößerung plant. Christina ist die Ex-Frau des im vergangenen Jahr verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (†91) und war 2009 Teilnehmerin im Dschungelcamp. Die Society-Lady, die mit ihrem verstorbenen Ehemann stets offen mit dem Thema Schönheitschirurgie umging, genießt ihr Leben in vollen Zügen und wurde zuletzt mit dem Unternehmer Karl Schweigl gesichtet.

