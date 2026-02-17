Bald Teilnahme? Julian Claßen ist süchtig nach Reality-TV

Julian Claßen (32) sorgt mit einer überraschenden Ankündigung für Spekulationen bei seinen Fans. Der Social-Media-Star verkündete in seiner Instagram-Story, dass er Gefallen an Reality-TV gefunden habe – allerdings nur als Zuschauer. "Ich habe immer gesagt, ich werde so etwas nicht machen, ich fühle das nicht. Aber ich bin in so ein Trash-TV-Format gefallen. Also nicht ich, sondern wir schauen eins. Ich glaube, ich bin abhängig", gestand der Influencer seinen Followern. Seine Partnerin Palina bestätigte die neu entdeckte Leidenschaft sofort und erklärte: "Wir sind richtig süchtig danach." Um welche Show es sich genau handelt, wollte Julian allerdings nicht verraten – ihm sei das Ganze noch "etwas peinlich", wie er lachend zugab.

Doch die Story enthielt noch eine weitere spannende Andeutung. Julian kündigte nämlich an, dass er und Palina bald Neuigkeiten zu verkünden haben: "Also, es gibt da etwas, das ich euch bald erzählen darf, wo wir mitgemacht haben, aber davon abgesehen, könnt ihr uns mal schreiben: Wo seht ihr uns?" Seine Partnerin hatte direkt eine konkrete Vorstellung, in welchem Format beide glänzen könnten. "Das Dschungelcamp – ist doch voll funny", meinte Palina und spielte damit auf das beliebte RTL-Format an, in dem Promis im australischen Dschungel verschiedene Prüfungen absolvieren müssen.

Dass Julian und Palina heute wieder gemeinsam lachen können, ist alles andere als selbstverständlich. Denn erst vor wenigen Wochen erlebten sie einen schweren Schicksalsschlag: Palina musste nach ihrer Schwangerschaft mit starken Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz darauf machte das Paar öffentlich, dass die Influencerin eine Fehlgeburt hatte. "Leider hat sich bestätigt, was wir befürchtet haben. Die Schwangerschaft hat nicht gehalten. Wir haben das Kind verloren und der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen", teilten die beiden offen mit ihrer Community.

Instagram / julienco_ Julian Claßen posiert mit seiner neuen Freundin

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025