OP: Emely Hüffer lässt sich die Bauchmuskeln zusammennähen

Emely Hüffer (29) hat sich für einen medizinischen Eingriff entschieden, um die Folgen ihrer Schwangerschaft zu behandeln. Die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit verrät jetzt in ihrem Podcast "Hot Soul", dass sie sich in München die Bauchmuskeln zusammennähen lässt. "Bei mir ist es halt so, ich habe nicht nur eine Rektusdiastase, was bedeutet, dass der innere Bauchmuskel deines Bauches nicht wieder zusammengewachsen ist, sondern auch die seitlichen Bauchmuskeln", erklärt sie. Nach der Geburt ihres Sohnes Ocean haben sich ihre Muskeln nicht wie erhofft zurückgebildet. Die Influencerin betont, dass sie sich damals in einer "wirklichen Extremsituation" befunden habe, über die sie noch nicht öffentlich sprechen wolle.

Die fehlende Muskelspannung im Bauchbereich setzt Emely sehr zu. "Egal, wie viel Sport ich mache. Ich spüre meinen Bauch gar nicht", schildert sie. Selbst bei Übungen wie Yoga oder Pilates, bei denen es darum geht, die Körpermitte anzuspannen, konnte sie ihre Bauchmuskulatur nicht aktivieren: "Ich kann das halt nicht so, selbst wenn ich es versuche." Dieses Gefühl, keine stabile Mitte zu haben, belastete sie zunehmend auch emotional. "Einfach so dieses Gefühl, keine Mitte zu haben und immer irgendwie verstreut zu sein und mich nicht in mir sicher zu fühlen", beschreibt sie ihre Situation. Deshalb habe sie sich entschieden, die Operation vornehmen zu lassen.

Neben den körperlichen Beschwerden spricht Emely auch über die emotionale Seite ihrer Entscheidung. Sie erzählt, dass ihr Bauch für sie ein wichtiges Energiezentrum sei: "Dein Bauch ist dein Motor. Das ist deine Lebensenergie und auch dein Vertrauen und deine Sicherheit." Die 29-Jährige habe sich daher intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und einen Arzt gefunden, der sich besonders auf das innerliche Zusammenbringen der Muskeln fokussiere. "Warum muss ich so leben? Also, warum kann ich nicht meine Muskeln – weil ich weiß, dass es geht – wieder zusammennähen lassen?", habe sie sich gefragt. Nun sei der Eingriff geplant, und Emely möchte ihre Fans mit OP-Updates auf dem Laufenden halten.

Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, November 2025

Instagram / emskopf Emely Hüffer, Januar 2026