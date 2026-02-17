Twenty4tim wegen Ausstrahlung seiner Datingshow aufgewühlt

Twenty4tim (25) zeigt sich nach dem Start seiner Datingshow "Love Hunter" auf Joyn sehr emotional. In seiner Instagram-Story sprach der Influencer offen darüber, wie sehr ihn die Ausstrahlung seiner eigenen Dating-Reise bewegt. "Ich bin aufgewühlt. Meine Dating-Reise selber mitanzusehen, ist extrem komisch, aber gleichzeitig wundervoll", schrieb der 25-Jährige. Dabei wird deutlich, dass die Konfrontation mit seinen Erlebnissen vor der Kamera den Social-Media-Star aktuell stark beschäftigt. Die Show bedeutet für Tim offenbar weit mehr als nur ein weiteres TV-Format.

In seinen weiteren Stories wurde Tim noch persönlicher und reflektierte seine innere Entwicklung. "Tag für Tag stelle ich fest, wie ich an mir selber wachse und mich frei fühle", verriet er seinen Followern. Besonders auffällig: Der Realitystar scheint durch die Show auch Erkenntnisse über seine Vergangenheit gewonnen zu haben. "Und gleichzeitig bemerke ich, wie schlecht ich mich in der Vergangenheit (vor der Show) behandeln lassen hab'", schrieb er nachdenklich. Trotz der emotionalen Achterbahnfahrt betonte Tim aber auch: "Es passiert echt viel mit mir aktuell. Aber wisst ihr was? Ich mag es sehr."

Bei "Love Hunter" sucht Twenty4tim gemeinsam mit mehreren Singles nach der großen Liebe. Zu den Kandidaten, die um das Herz des Influencers kämpfen, gehört unter anderem Dream Nwattu, der Bruder von Reality-TV-Star Vanessa Nwattu (26). Die Show dürfte für Tim nicht nur eine Möglichkeit sein, einen Partner zu finden, sondern offenbar auch eine intensive persönliche Reise, die ihn mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und ihm neue Perspektiven auf sich selbst eröffnet.

Imago Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025

Imago Twenty4tim, Mai 2025