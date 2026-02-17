Erste Hürde mit Leopold: Antonia Hemmer gibt Liebes-Update

Antonia Hemmer (25) und Leopold Krey haben ein neues Kapitel ihrer Beziehung aufgeschlagen und sind kürzlich gemeinsam in ihr neues Haus gezogen. Jetzt meldet sich die Influencerin auf Instagram zu Wort und gibt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in die ersten gemeinsamen Tage unter einem Dach. In einem Video spricht Antonia offen über die Herausforderungen, die das Zusammenleben mit sich bringt – und verrät, dass es nicht immer ganz leicht ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. "Es ist auch so die erste Hürde, die ein Pärchen überstehen muss. Ich habe noch nie vorher mit einem Mann zusammengelebt und es kommen auf einmal zwei Geschmäcker aufeinander. Ich habe einen ganz anderen Geschmack als mein Freund – da sich irgendwie einig zu werden, der erste große Kompromisspunkt bis jetzt ist auch nicht ganz leicht", schildert die Blondine.

Unter ihrem Beitrag fasst sie die aktuelle Situation noch einmal zusammen: "Zum ersten Mal zusammenziehen heißt auch: zwei Geschmäcker und einen Kompromiss finden. Nicht immer ganz leicht, aber ein wunderschöner neuer Abschnitt, für den ich unglaublich dankbar bin." Trotz der kleinen Unstimmigkeiten beim Einrichten überwiegt bei der Reality-TV-Bekanntheit jedoch die große Freude über diesen Lebensabschnitt. "Ansonsten wird mir in dem Haus bewusst, wie happy ich einfach bin. Das ist mein absoluter Kindheitstraum gewesen, in so einem schönen Haus zu leben. Mit einem Mann an meiner Seite. Vor einem Jahr kannten wir uns noch nicht mal und jetzt sitzen wir einfach in unserem Traumhaus und planen unsere Zukunft – das ist für mich so surreal", schwärmt sie in dem Video weiter.

Schon zu Beginn des Jahres hatte Antonia kein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr sie sich auf das neue Zuhause freut. Damals verabschiedete sich die Influencerin öffentlich von Köln und Frankfurt – und verkündete stolz, dass sie und Leopold direkt in ihr Traumhaus mit Pool ziehen werden. "Es ist offiziell! Tschüss Köln und Frankfurt! Wir ziehen einfach zum 1. Februar in unser Traumhaus mit Pool", hatte sie begeistert geschrieben. Die Freude darüber teilte die Netz-Bekanntheit ganz offen mit ihren Followern und versprach, sie bei jedem Schritt – vom Packen über den Einzug bis zu den ersten Momenten im neuen Heim – mitzunehmen.

Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, Netz-Bekanntheiten

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner Leopold, September 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihr Freund vor ihrem neuen Haus