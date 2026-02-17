Bei einem Fan? Kaulitz-Twins suchen Unterkunft in Halle

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) haben ein ungewöhnliches Anliegen: Für ihr Moderationsdebüt bei Wetten, dass..? in Halle an der Saale am 5. Dezember suchen die Tokio-Hotel-Zwillinge eine Bleibe – am liebsten fernab wenig ansprechender Hotelzimmer. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählen die Brüder, dass das Hotelangebot vor Ort auf den ersten Blick überschaubar wirke. "Mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch", sagt Bill laut Bild in der neuen Folge. Deshalb rufen die beiden ihre Community auf, Wohnungsfotos aus Halle zu schicken – vielleicht findet sich so eine gemütliche Alternative zum Hotel.

Bis zu ihrem großen Auftritt ist zwar noch Zeit, doch die Suche läuft bereits. Tom erinnert daran, wie wenig vertraut ihnen die Stadt eigentlich ist: "Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle – will ich meinen – mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle", so der Musiker im Podcast. Auch die Einordnung im Vergleich zu ihrer Heimatstadt Magdeburg fällt ihnen schwer, beide schätzen Halle als etwas kleiner ein. Die Stadt reagiert gelassen: Stadtmarketing-Chef Mark Lange zeigt Humor und verspricht Hilfe. "Wir haben hier auch schon andere Promis untergebracht und werden es auch Bill und Tom Kaulitz schön machen können", erklärte Mark. Luxus über Fünf-Sterne-Niveau könne man zwar nicht bieten, dafür setze Halle auf Charme. Und falls gar nichts passt, hat Mark sogar einen Plan B parat: "Und wenn sie wirklich kein Hotel finden, bringe ich sie in meinem Gästezimmer unter. Da haben sie direkten Zugang zu Pool und Sauna."

Für Bill und Tom ist der Unterkunfts-Stress nur ein Detail eines ohnehin aufregenden Jahres. Die Zwillinge übernehmen die Kultshow "Wetten, dass..?", die nach einer Pause ins ZDF zurückkehrt. Die Brüder, die als Kinder in Magdeburg aufwuchsen und seit dem Tokio Hotel-Durchbruch viel Zeit im Ausland verbringen, betonen immer wieder, wie nah sie sich stehen. Auch heute leben und arbeiten sie eng zusammen, teilen sich Projekte wie ihre Band und den gemeinsamen Podcast. Umso passender scheint jetzt die Idee, für ihren großen TV-Abend vielleicht nicht in einer anonymen Hotelsuite, sondern bei Fans oder in einer ganz persönlichen Bleibe unterzukommen.

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 11. November 2025

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln