Noch ein Baby? Denise Merten spricht über Nachwuchsplanung

Denise Merten (35) steht vor einem Gedanken, den vermutlich viele Eltern kennen: Ist die Familienplanung abgeschlossen? Die Influencerin teilte auf Instagram einen emotionalen Beitrag mit ihren Followern, in dem sie ihre Gedanken zu einem möglichen zweiten Kind offenbart. Auf mehreren Bildern aus ihrer ersten Schwangerschaft, darunter Ultraschallaufnahmen und Fotos mit Babybauch, beschreibt sie das Gefühl zwischen Ja und Nein. "Manchmal sitzen wir abends nebeneinander auf dem Sofa, das Haus endlich still, die Kids schlafen, die Arbeit ist geschafft und plötzlich kreisen die Gedanken! Noch ein Baby? Oder nicht? Es ist kein klares Ja. Aber auch kein Nein. Es ist dieses Dazwischen", schreibt die Mutter eines Sohnes zu den nostalgischen Aufnahmen.

In ihrem langen Post schildert Denise das innere Hin und Her, das sie und ihr Ehemann Henning Merten (35) durchleben. Einerseits habe sich der Alltag mit ihrem Sohn gut eingespielt, die Routinen funktionierten und das Kind werde zunehmend selbstständiger. Andererseits stelle sie sich die Frage: "War das schon alles?" Rationale Überlegungen zu Karriere, Zeit, Schlaf, Freiheit, Geld, Energie und Verantwortung würden sich mit emotionalen Momenten abwechseln. "Noch einmal ein winziger Mensch zwischen uns. Noch einmal dieses erste Ansehen", schwärmt sie von der Vorstellung. Gleichzeitig komme aber auch die Angst: "Was, wenn wir unsere Balance verlieren? Was, wenn wir dem, was wir haben, nicht mehr gerecht werden?" Die Influencerin gesteht ehrlich: "Manchmal denke ich: Vielleicht bereue ich es irgendwann, es nicht versucht zu haben. Und fünf Minuten später: Vielleicht bereue ich es, unser Jetzt verändert zu haben."

Auch in schwierigen Zeiten zeigte Denise, dass sie mit Henning an ihrer Seite glücklich ist. In einer Instagram-Story sagte sie offen: "Unsere Beziehung hatte auch eine schwierige Phase... Aber was soll ich sagen, wir kommen jetzt ins siebte Jahr! Das hätte ich damals nicht gedacht." Für die 35-Jährige bedeutet Liebe auch Arbeit. "Wir sind eine Familie, Partner und Freunde! Vielleicht fehlt noch ein i-Punkt für den Rest", verriet sie ehrlich. Was genau das Tüpfelchen auf dem i sein könnte, ließ sie offen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Denise Merten, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / denisemerten Denise Merten, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025