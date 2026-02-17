"Immer für mich da": Ariel hat in Carina Nagel große Stütze

Reality-TV-Star Ariel (22) hat nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp sowie bei #CoupleChallenge viel Kritik einstecken müssen. Jetzt wendet sich die 22-Jährige auf Instagram mit emotionalen Worten an eine Person, die ihr in dieser Zeit offenbar besonders viel Halt gegeben hat: Carina Nagel. Zu einem Bild, das Carina zusammen mit Ariels Tochter Illeyna in einem Pool zeigt, schreibt sie liebevolle Zeilen: "Meine liebe Carina, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste." Daraufhin bedankt sich Ariel: "Danke, dass du immer für mich da bist, mich unterstützt und mir so viel Halt gibst. Besonders in einer Zeit, in der ich nichts hatte. Das vergesse ich dir nie."

Außerdem betont die Reality-TV-Bekanntheit, wie willkommen sie sich bei Carina und ihrer Frau Chika Ojiudo-Ambrose in deren Zuhause fühlt. Das Paar hat sich im letzten Jahr dazu entschieden, Deutschland zu verlassen und auf Zypern eine neue Heimat gefunden. Ariel beschreibt, wie sich Besuche bei Carina und Chika "wie ein Stück Zuhause" anfühlen. Besonders berührt zeigt sich Ariel von der liebevollen Beziehung zwischen Carina und ihrer kleinen Tochter: "Wie du Illeyna liebst, bedeutet mir unglaublich viel." Die Zuneigung beruhe auf Gegenseitigkeit, versichert die junge Mutter, und schreibt: "Sie liebt dich genauso fest zurück – wir sind beide sehr dankbar, dich zu haben."

Die warmen Worte zeigen, wie eng Ariel und Carina abseits der Kameras miteinander verbunden sind. "Heute ist dein Geburtstag, also feier dich, du rising Star", schreibt Ariel abschließend in ihrer Instagram-Story. Die beiden Frauen scheinen während ihrer Zeit bei "#CoupleChallenge" eng zusammengewachsen zu sein und sind heute gut befreundet. Obwohl Ariel für ihr Verhalten in dem Format enorm in der Kritik stand, hielten Carina und Chika öffentlich stets zu ihr. Genau dafür scheint Ariel heute besonders dankbar zu sein.

