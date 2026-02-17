Monrose-Jubiläum: Bahar spricht über Verhältnis zu Mandy

Bahar Kizil (37) und Mandy Capristo (35) wurden einst gemeinsam mit Senna Gammour (46) durch die Castingshow Popstars bekannt und bildeten das erfolgreiche Trio Monrose. Dieses Jahr jährt sich die Gründung der Band zum 20. Mal – ein Grund für viele Fans, sich an die gemeinsame Zeit der drei Frauen zu erinnern. Doch die einstige enge Verbindung zwischen Bahar und Mandy scheint der Vergangenheit anzugehören. In einem Instagram-Video sprach die Sängerin jetzt offen über die Frage, die ihr häufig gestellt wird: Ob sie noch Kontakt zu Mandy habe. Ihre Antwort darauf fiel kurz und deutlich aus: "Nein. Aber ich habe aufgehört, traurig darüber zu sein."

In dem Video erklärte Bahar weiter, wie sie heute mit der Situation umgeht. "Ja, ich werde oft gefragt, ob ich noch Kontakt zu Mandy habe. Und die ehrliche Antwort ist: Menschen verändern sich. Interessen verändern sich. Wege verändern sich. Und das ist okay", schrieb sie zu dem Beitrag. Die Sängerin machte deutlich, dass sie die fehlende Verbindung zu ihrer ehemaligen Bandkollegin akzeptiert hat und keinen Groll hegt. Stattdessen blickt sie mit positiven Gefühlen auf die gemeinsame Zeit zurück.

Bahars Dankbarkeit für die Monrose-Ära überwog in ihren Worten deutlich. "Ich bin nicht traurig, sondern dankbar. Dankbar für diese Zeit. Für alles, was wir erlebt haben. Denn ohne Monrose wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ein Teil von mir wird diese Ära immer im Herzen tragen", betonte sie in dem Post. Die Sängerin machte damit klar, dass die gemeinsame Vergangenheit mit Mandy, die nach dem großen Durchbruch der Band mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, und Senna einen wichtigen Teil ihres Lebens darstellt, auch wenn die Wege der ehemaligen Bandmitglieder sich inzwischen getrennt haben.

Sean Gallup/GettyImages Monrose

Getty Images Mandy Capristo, Sängerin

Getty Images Bahar Kizil, Sängerin